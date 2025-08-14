Reunión entre adolescentes culmina con un herido por arma de fuego dentro de una vivienda

Un joven de 16 años recibió un impacto de bala en el abdomen mientras se encontraba en el corredor de una vivienda en Naranjo, Alajuela, la madrugada del jueves.
