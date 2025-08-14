Reunión entre adolescentes culmina con un herido por arma de fuego dentro de una vivienda

Un joven de 16 años recibió un impacto de bala en el abdomen mientras se encontraba en el corredor de una vivienda en Naranjo, Alajuela, la madrugada del jueves.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en apariencia, la víctima estaba reunida con otros menores de edad y, en determinado momento, comenzaron a manipular un arma de fuego.

Fue entonces cuando el arma se detonó y el proyectil alcanzó al menor, a eso de la medianoche. Personal de Cruz Roja recibió la llamada de emergencia y acudió al sitio para atender el joven. Al llegar, lo hallaron en condición crítica y gestionaron su traslado al Hospital de Grecia.

El OIJ asumió las pesquisas del caso para esclarecer las circunstancias del incidente.