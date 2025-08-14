Hombre muere tras ataque a balazos en centro de San José

Otro hombre también fue atendido en escena de crimen cerca de parada de buses de Coronado (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un hombre de apellido Salas y de 33 años perdió la vida la noche del miércoles tras recibir múltiples disparos en las inmediaciones de la terminal de buses de Coronado en el centro de San José, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El hecho se registró a las 9:38 p.m. en la avenida 7, calle 0 y 1, donde paramédicos declararon fallecido en el sitio a uno de los dos hombres atendidos.

El ahora fallecido iba en un vehículo con otras dos personas (un hombre y una mujer) cuando, en apariencia, fueron abordados por dos sujetos en una motocicleta.

Los atacantes dispararon a Salas en múltiples ocasiones al tórax y extremidades. Las otras dos personas resultaron ilesas de los impactos de bala, indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la Cruz Roja, la violencia armada continuó durante la madrugada.

A las 12:20 a. m., un joven de 16 años resultó herido en el abdomen por arma de fuego en Naranjo (Alajuela). Fue trasladado en condición crítica por una unidad básica hasta el Hospital de Grecia.

Posteriormente, a las 4:05 a. m. de este jueves también, se registró otro ataque en Sagrada Familia (San José) que dejó dos hombres adultos heridos de bala.

Uno presentaba dos impactos en el abdomen y fue movilizado en condición crítica a la Clínica Solón Núñez, mientras que el segundo recibió dos impactos en la pierna derecha y fue llevado en condición urgente al Hospital San Juan de Dios.

Las causas y responsables de los ataques permanecen bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial.