Sucesos

Hombre muere tras ataque a balazos en centro de San José

Otros dos hombres también resultaron heridos en otro incidente en Sagrada Familia

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Otro hombre también fue atendido en escena de crimen cerca de parada de buses de Coronado (imagen ilustrativa). Fotografía: (Rafael Murillo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidiosOIJSan JoséCoronadoSagrada Familia
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.