Más de cuatro horas de presa: así está el retorno desde Guanacaste por la ruta 1

La ruta 1, Interamericana Norte, presenta la tarde de este lunes un fuerte congestionamiento vial, según reportan conductores.

Uno de los trayectos que presenta mayor dificultad es el que comunica Barranca con Esparza, en Puntarenas.

Por ejemplo, en La Riviera de Esparza el tránsito es moderado, según la aplicación Waze. Sin embargo, cruzando el río Barranca, el tráfico se intensifica principalmente a partir del río Seco hasta poco después del río Aranjuez.

Una usuaria entrevistada por La Nación, Adriana Cantero, explicó que, para realizar el trayecto entre Limonal, Guanacaste, hasta Naranjo de Alajuela tardó más de cuatro horas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realiza obras de ampliación entre Barranca, en Puntarenas, y Limonal, en Guanacaste.

Pese a que la Semana Santa concluyó este domingo 5 de abril, muchos viajeros aún regresan de las playas, ya sea de Puntarenas o Guanacaste.