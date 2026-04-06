Sucesos

Más de cuatro horas de presa: así está el retorno desde Guanacaste por la ruta 1

El MOPT realiza trabajos de ampliación entre Barranca, en Puntarenas, y Limonal de Guanacaste.

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Por Sebastián Sánchez
Usuarios reportan largas presas en la ruta 1.
Usuarios reportan largas presas en la ruta 1. (Cortes/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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