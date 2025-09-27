Más de 50 familias han sido evacuadas debido a inundaciones en Puntarenas

Los paramédicos también tuvieron que atender personas que sufrieron heridas en las inundaciones.

Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de este viernes y sábado en Puntarenas han obligado a más de 50 familias a ser evacuadas de sus casas.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense, Bomberos de Costa Rica y el Comité Local de Emergencias de Puntarenas han ingresado a barrios en Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde para poner a salvo a cientos de personas que tenían afectaciones en sus casas. Además, atendieron a vecinos que habían resultado heridos.

LEA MÁS: Lluvias y tormentas regresarán este sábado a gran parte de Costa Rica, advierte el IMN: revise las zonas con mayor riesgo

Los niveles de las aguas en estas comunidades no habían bajado luego de que en la mañana dejara de llover con intensidad.

Este operativo cobra importancia luego de que se anunciaran más lluvias con tormenta para la tarde y noche de este sábado.

La Cruz Roja indicó que para estas acciones ha dispuesto cuatro unidades 4x4, ambulancias de soporte básico de vida, una unidad de operaciones y un equipo de 15 cruzrojistas.

Jore Matamoros, coordinador del operativo regional, señaló que se mantienen pendientes en caso de requerir refuerzos.

Bomberos de Costa Rica llegó a diferentes comunidades de Puntarenas a rescatar a personas afectadas por las inundaciones que comenzaron este viernes. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)

El Instituto Meteorólogico Nacional (IMN) precisó que las condiciones lluviosas se deben a una zona de convergencia intertropical que aporte inestabilidad y humedad, especialmente al Pacífico.