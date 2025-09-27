Sucesos

Más de 50 familias han sido evacuadas debido a inundaciones en Puntarenas

Cruz Roja Costarricense y Bomberos de Costa Rica ingresaron para poner a salvo a quienes eran afectados por las aguas

Por Irene Rodríguez
Cruzrojistas rescatan a una persona que estaba atrapada en las aguas.
Los paramédicos también tuvieron que atender personas que sufrieron heridas en las inundaciones. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)







Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

