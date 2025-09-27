CNE alerta por más lluvias tras 294 emergencias atendidas en Costa Rica

Uno de los incidentes provocados por la lluvia fueron las complicaciones en la búsqueda de un niño de seis años que cayó en una alcantarilla en Goicoechea. Fotografía: Bomberos

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) atendió este viernes 294 incidentes relacionados con las lluvias e inundaciones. Las autoridades piden mantenerse atentos ante las probabilidades de más lluvia durante el sábado.

“Aunque las lluvias fuertes se dieron en todo el país, el Pacífico Central fue la región más afectada. En Quepos, Parrita, Paquera, Cóbano y Lepanto se presentaron afectaciones por desbordamiento de quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado”, señaló Alejandro Picado Eduarte, presidente de la CNE.

Guanacaste también registró efectos; se desbordaron ríos y quebradas en Nandayure, Nosara y Santa Cruz.

La CNE mantiene dos albergues para la atención de personas damnificadas por lluvias. Uno en la iglesia católica de Paquera, en Puntarenas, donde permanecen cuatro adultos mayores. El otro está en la escuela de Riojalandia, en Fray Casiano de Puntarenas, donde hay 50 personas. Además, algunas personas pasaron la noche en casas de familiares o vecinos.

Afectación por lluvias en varias zonas del país

Picado indicó que la mañana de este sábado los comités de emergencia se han evaluado las medidas para que deben tomarse para la limpieza del sistema de alcantarillados y reparación de caminos.

La CNE pide mayor vigilancia a quienes viven cerca de los ríos y laderas inestables, y estar atentos a si hay recomendaciones de evacuar, para así garantizar su seguridad.