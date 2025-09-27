Sucesos

CNE alerta por más lluvias tras 294 emergencias atendidas en Costa Rica

Comisión Nacional de Emergencias informó de los lugares que sufrieron mayores efectos y pidió no bajar guardia, ante posibilidad de más lluvias este sábado

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Búsqueda de niño de 6 años que cayó en alcantarilla en Purral, Goicoechea. Foto: Bomberos
Uno de los incidentes provocados por la lluvia fueron las complicaciones en la búsqueda de un niño de seis años que cayó en una alcantarilla en Goicoechea. Fotografía: Bomberos (Bomberos/Bomberos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LluviasInundacionesComisión Nacional de Emergencias
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.