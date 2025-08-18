Martes lluvioso en Costa Rica: aguaceros y tormentas eléctricas, tome nota de las zonas

Las condiciones típicas de la época lluviosa se mantendrán este martes 19 de agosto de 2025 en Costa Rica, según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se anticipan desarrollos nubosos por la influencia de altas temperaturas matutinas y el ingreso de brisas marinas, lo que favorecerá la aparición de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y primeras horas de la noche.

LEA MÁS: Así estarán las lluvias esta semana en Costa Rica: estas son las regiones con alerta, según el IMN

En el Valle Central, se presentará nubosidad parcial en la mañana. Durante la tarde se prevé cielo mayormente nublado con lluvias aisladas acompañadas de tormenta. Por la noche, la nubosidad se mantendrá variable, con posibilidad de lluvias. En San José, la temperatura mínima será de 17,9 °C y la máxima de 27,9 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos parcialmente nublados durante la mayor parte del día. En la tarde y noche, se esperan aguaceros aislados con tormenta eléctrica. En Liberia, la temperatura oscilará entre los 22,1 °C y los 33,4 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará entre poco nublado y totalmente cubierto, con lluvias y tormentas a partir de la tarde. Durante la noche continuará la nubosidad con posibles lluvias. Parrita registrará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 30,4 °C.

El Pacífico Sur mostrará un patrón similar, con cielos parcialmente nublados en la mañana y precipitaciones acompañadas de tormenta en la tarde y primeras horas de la noche. En Golfito, las temperaturas se ubicarán entre los 22,7 °C y los 31 °C.

En la región del Caribe Norte, se esperan condiciones estables con nubosidad variable. Por la tarde, habrá chubascos en las montañas. Tortuguero registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 32,4 °C.

El Caribe Sur mantendrá cielos parcialmente nublados durante todo el día. Las lluvias afectarán principalmente zonas montañosas en la tarde. En Sixaola, la temperatura mínima será de 22,6 °C y la máxima de 32,3 °C.

En la zona norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero en la tarde se anticipan aguaceros con tormenta eléctrica. La nubosidad se mantendrá en la noche con posibles lluvias. En Sarapiquí, la temperatura mínima será de 20,3 °C y la máxima de 31,2 °C.

El IMN advierte que las regiones con mayor probabilidad de actividad eléctrica y lluvias son el Pacífico Central, el Pacífico Sur, la península de Nicoya, el valle del Tempisque, el Valle Central, la zona norte y los sectores montañosos del Caribe.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:52 p. m. La luna saldrá a la 1:58 a. m. y se pondrá a las 3:10 p. m., acercándose a la fase de luna nueva.

LEA MÁS: Cortes de luz en Montes de Oca este martes afectarán varias viviendas y comercios: tome nota de los horarios

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.