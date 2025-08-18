Sucesos

Tormentas eléctricas y aguaceros fuertes impactarán Costa Rica este lunes: vea las zonas afectadas

El IMN advierte sobre lluvias intensas durante la tarde en varias regiones, con riesgo de inundaciones repentinas

Por Silvia Ureña Corrales
26/08/2024 Tibás. Lluvia vespertina. Un fuerte pero pasajero aguacero cayó esta tarde. Foto: Rafael Pacheco Granados
El IMN prevé tormentas eléctricas y lluvias fuertes esta tarde en la GAM, zona norte y el Pacífico.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)







