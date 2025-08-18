Tormentas eléctricas y aguaceros fuertes impactarán Costa Rica este lunes: vea las zonas afectadas

El IMN prevé tormentas eléctricas y lluvias fuertes esta tarde en la GAM, zona norte y el Pacífico.Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 18 de agosto las condiciones atmosféricas en Costa Rica estarán marcadas por la cercanía de la zona de convergencia intertropical, sumada al calentamiento matutino y a la inestabilidad en la capa alta de la atmósfera.

Este escenario favorecerá el desarrollo de aguaceros fuertes con tormenta eléctrica durante el periodo vespertino en buena parte del país.

LEA MÁS: Bochorno y aguaceros este lunes en Costa Rica: consulte el pronóstico por región

Según el diagnóstico del IMN, la humedad procedente del océano Pacífico ya se encuentra presente desde el fin de semana, lo que incrementa la posibilidad de lluvias intensas.

En el Pacífico Norte, se anticipan aguaceros de fuerte intensidad acompañados de tormenta eléctrica, principalmente en la península y sus alrededores. Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 30 mm y 60 mm.

El Pacífico Central y el Pacífico Sur también enfrentarán precipitaciones de consideración, con estimaciones entre 50 mm y 80 mm. El riesgo de tormentas eléctricas se mantendrá alto durante la tarde y noche.

El Valle Central presentará lluvias localizadas intensas y aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Los acumulados esperados oscilarán entre 15 mm y 50 mm, lo cual afectará principalmente a la Gran Área Metropolitana.

En la zona norte, se proyectan lluvias localizadas cerca de las cordilleras, con acumulaciones también entre 15 mm y 50 mm, lo que podría provocar saturación en los suelos y escorrentías rápidas.

Las regiones del Caribe, especialmente las montañosas, tendrán lluvias y aguaceros que podrían alcanzar entre 20 mm y 50 mm.

El IMN emitió una advertencia especial para la Gran Área Metropolitana, la zona norte, la península de Nicoya y la península de Osa, debido al potencial de inundaciones repentinas causadas por acumulación de agua.

Recomendaciones del IMN:

Mantener precaución en zonas propensas a inundaciones , debido a la posible saturación del alcantarillado.

, debido a la posible saturación del alcantarillado. Tomar medidas de prevención ante tormentas eléctricas . En caso de ráfagas de viento fuertes o cercanía de tormentas, se aconseja buscar refugio, ya que podrían producirse caídas de ramas u objetos.

. En caso de ráfagas de viento fuertes o cercanía de tormentas, se aconseja buscar refugio, ya que podrían producirse caídas de ramas u objetos. Algunas ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h en situaciones aisladas.

en situaciones aisladas. Consultar los canales oficiales del IMN para información actualizada.

LEA MÁS: ¿Volvió el volcán Poás a hacer erupción? Ovsicori lo aclara

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.