El País

¿Volvió el volcán Poás a hacer erupción? Ovsicori lo aclara

Ovsicori aclaró que se trató de una desgasificación intensa con emisiones de vapor de agua y dióxido de azufre

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Detalle de la desgasificación del volcán Poás este lunes 18 de agosto al inicio de la jornada. Fotografía:
Detalle de la desgasificación del volcán Poás este lunes 18 de agosto al inicio de la jornada. Fotografía: (Ovsicori-UNA/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Volcán Poás
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.