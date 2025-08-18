Bochorno y aguaceros este lunes en Costa Rica: consulte el pronóstico por región

Aguaceros en el Pacífico y Valle Central marcarán el clima del lunes, según el IMN; el Caribe permanecerá seco y estable. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó condiciones inestables para este lunes 18 de agosto debido a la zona de convergencia intertropical, que permanecerá activa y cerca del territorio nacional.

Esta situación favorecerá la formación de lluvias, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado en la mayor parte del país, con un ambiente bochornoso. Por la tarde, se prevén aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica sobre la costa pacífica y el Valle Central. Estas lluvias también podrían alcanzar las montañas de la zona norte. En contraste, las regiones del Caribe y la llanura de la zona norte no registrarían precipitaciones importantes.

En el Valle Central, el día iniciará con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. Por la tarde se anticipan lluvias aisladas, principalmente en zonas montañosas. En San José, la temperatura mínima será de 17,7 °C y la máxima de 26,1 °C.

El Pacífico Norte se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, con lluvias ocasionales en horas de la tarde. Se esperan altas temperaturas, especialmente en Liberia, donde el termómetro oscilará entre 20,9 °C y 35,7 °C.

En el Pacífico Central, las primeras horas mostrarán nubosidad variable. Durante la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado con lluvias dispersas. Por la noche, las precipitaciones se concentrarán cerca de la costa. En Parrita, la temperatura oscilará entre 17,1 °C y 30,7 °C.

El Pacífico Sur también presentará condiciones inestables, con cielo mayormente nublado y lluvias previstas hacia el final de la tarde. En la noche, podrían mantenerse en las primeras horas. En Golfito, se reportarán temperaturas entre 21,2 °C y 28,4 °C.

En el Caribe Norte, las condiciones serán más estables. El cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo del día, sin lluvias relevantes. Guápiles registrará una mínima de 22,9 °C y una máxima de 29,2 °C.

El Caribe Sur compartirá un panorama similar, con pocas nubes y sin lluvias. En Sixaola, la temperatura irá de 23,6 °C a 30,3 °C.

En la zona norte, predominará un cielo parcialmente nublado. Aunque no se esperan lluvias en las llanuras, algunas precipitaciones podrían alcanzar las montañas en la tarde. En Ciudad Quesada, la mínima será de 16,6 °C y la máxima de 28,3 °C.

El comentario general del IMN destaca que la cercanía de la zona de convergencia intertropical aportará humedad e inestabilidad atmosférica, condiciones típicas de la época lluviosa.

Efemérides (San José)

Salida del sol: 5:27 a. m.

Puesta del sol: 5:53 p. m.

Fase lunar: Hacia luna nueva

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.