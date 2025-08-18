Sucesos

Así estarán las lluvias esta semana en Costa Rica: estas son las regiones con alerta, según el IMN

El IMN anticipa aguaceros con tormentas por las tardes y altas temperaturas por las mañanas en varias regiones del país, tome nota

Por Silvia Ureña Corrales
Neblina y lluvias al inicio de la temporada navideña en Costa Rica.
ZCIT propicia lluvias vespertinas y tormentas en Costa Rica; el IMN prevé temperaturas máximas de hasta 35 °C. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

