Así estarán las lluvias esta semana en Costa Rica: estas son las regiones con alerta, según el IMN

ZCIT propicia lluvias vespertinas y tormentas en Costa Rica; el IMN prevé temperaturas máximas de hasta 35 °C.

La zona de convergencia intertropical (ZCIT) permanecerá cerca del territorio costarricense durante la semana del 18 al 24 de agosto, lo que incrementará las condiciones propicias para la formación de aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que esta configuración atmosférica, junto con vientos alisios débiles, favorecerá un patrón típico de mañanas con nubosidad variable y tardes con lluvias intensas.

Durante las mañanas, se espera una cobertura nubosa entre poca y parcial. Este panorama permitirá un rápido aumento de las temperaturas, especialmente en las regiones del Valle Central, el Pacífico Norte y la Zona Norte.

En horas de la tarde, los aguaceros acompañados de tormenta afectarán el Pacífico Norte, el Valle Central y las montañas del Caribe y de la Zona Norte. El IMN destacó una activación más significativa en el Pacífico Norte respecto a semanas anteriores.

Por su parte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur experimentarán lluvias más frecuentes y generalizadas.

Algunas de estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche, aunque con una disminución progresiva en intensidad y cobertura.

Temperaturas extremas previstas

Para esta semana, el pronóstico de temperaturas máximas y mínimas en las distintas regiones del país es el siguiente:

Valle Central : máxima de 31 °C y mínima de 14 °C

: máxima de 31 °C y mínima de 14 °C Pacífico Norte : máxima de 35 °C y mínima de 19 °C

: máxima de 35 °C y mínima de 19 °C Pacífico Central : máxima de 33 °C y mínima de 16 °C

: máxima de 33 °C y mínima de 16 °C Pacífico Sur : máxima de 33 °C y mínima de 16 °C

: máxima de 33 °C y mínima de 16 °C Caribe : máxima de 31 °C y mínima de 17 °C

: máxima de 31 °C y mínima de 17 °C Zona Norte: máxima de 31 °C y mínima de 17 °C

El IMN recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

