Lluvias y tormentas impactarán Costa Rica este lunes: estas serán las regiones más afectadas

Este lunes habrá lluvias y tormentas en el Pacífico, la zona norte y el Valle Central, según el IMN.

Las condiciones atmosféricas de este lunes 8 de setiembre estarán marcadas por alta humedad e inestabilidad, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Estas condiciones son consecuencia del paso de la onda tropical N.° 28 durante el domingo.

En las primeras horas de la jornada, se anticipan lluvias aisladas en la zona norte y en sectores cercanos a las costas del Pacífico Central y Sur. Durante la mañana, el cielo presentará una nubosidad variable, con temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio.

Durante la tarde, aumentará la actividad lluviosa. Se presentarán aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico, Valle Central (principalmente en zonas del oeste y norte), y en las montañas del Caribe y la zona norte. Parte de esta actividad podría continuar al anochecer, sobre todo en las regiones costeras del Pacífico.

En el Valle Central, la mañana mostrará cielos parcialmente nublados. Por la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad con lluvias dispersas. En San José, la temperatura mínima será de 17,9 °C y la máxima de 27,6 °C.

El Pacífico Norte amanecerá con poca nubosidad. Durante la tarde y noche, se desarrollarán aguaceros y tormentas aisladas, principalmente en la península. En Liberia, se registrarán temperaturas entre 21,3 °C y 34,2 °C.

En el Pacífico Central, el día iniciará con posibles lluvias costeras. Por la tarde, se presentarán tormentas eléctricas y lluvias generalizadas. En Parrita, la mínima será de 22,2 °C y la máxima de 30,9 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones similares, con lluvias en la madrugada y primeras horas, seguidas de aguaceros fuertes con tormenta por la tarde. En Golfito, se esperan temperaturas entre 21,2 °C y 31,2 °C.

En el Caribe Norte, el cielo se mantendrá con poca nubosidad durante gran parte del día, aunque en la tarde podrían presentarse chubascos en las montañas. En Tortuguero, la temperatura mínima será de 22,4 °C y la máxima de 30,8 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones estables con cielos poco nublados. En horas de la tarde podrían darse chubascos aislados en zonas montañosas. En Limón, se prevén temperaturas entre 22,5 °C y 30,8 °C.

La zona norte experimentará cielos nublados desde la madrugada. Durante la tarde, se anticipan aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 16,5 °C y la máxima de 26,6 °C.

El IMN reiteró que las lluvias más intensas podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche en las costas del Pacífico.

Efemérides

Salida del sol : 5:27 a. m.

: 5:27 a. m. Puesta del sol : 5:41 p. m.

: 5:41 p. m. Fase lunar : Hacia cuarto menguante

: Hacia cuarto menguante Puesta de la luna : 6:08 a. m.

: 6:08 a. m. Salida de la luna: 6:33 p. m.

