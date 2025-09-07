Cortes de luz en Heredia este lunes: verifique si le afectarán

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará cortes de luz en Heredia este lunes 8 de septiembre del 2025, entre las 8 a. m. y la 1 p. m., debido a labores de refuerzo en la red eléctrica.
LEA MÁS: Feriado del 15 de setiembre: ¿se traslada, se paga doble, puede negarse a trabajar?
La interrupción afectará a la segunda etapa 2-B del Condominio Uniko, en el distrito de Ulloa, como parte de los trabajos destinados a garantizar un suministro más estable y confiable.
Consulte aquí si su número de contrato está dentro de las zonas afectadas: https://tinyurl.com/23jypfzm.
LEA MÁS: Nueva cédula digital llega este 9 de setiembre: sepa cuánto deberá pagar
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.