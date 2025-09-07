Cortes de luz en Heredia este lunes: verifique si le afectarán

Este lunes habrá cortes de luz en Ulloa, Heredia, por trabajos de mantenimiento de la ESPH. Revise si su vivienda será afectada.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará cortes de luz en Heredia este lunes 8 de septiembre del 2025, entre las 8 a. m. y la 1 p. m., debido a labores de refuerzo en la red eléctrica.

La interrupción afectará a la segunda etapa 2-B del Condominio Uniko, en el distrito de Ulloa, como parte de los trabajos destinados a garantizar un suministro más estable y confiable.

Consulte aquí si su número de contrato está dentro de las zonas afectadas: https://tinyurl.com/23jypfzm.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.