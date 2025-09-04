Cortes de luz afectarán a Heredia este viernes: conozca las zonas

La ESPH interrumpirá el servicio en parte del distrito Los Ángeles este jueves para realizar poda cerca de las líneas.

Un corte programado del servicio eléctrico afectará a parte del distrito Los Ángeles, en San Rafael de Heredia, este viernes 5 de setiembre del 2025, debido a trabajos de poda preventiva cerca de las líneas eléctricas, según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La suspensión se realizará en el horario comprendido entre 7 a. m. y 1 p. m., con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar interrupciones futuras causadas por ramas en contacto con el tendido eléctrico.

El corte impactará específicamente la entrada principal de la calle Bosque de la Hoja, también conocida como calle Ricardo Allen, hasta el final de la red en dicha vía.

Un total de 159 servicios eléctricos se verán comprometidos durante este lapso.

La ESPH recomienda a los usuarios consultar si su contrato se verá afectado, ingresando al siguiente enlace oficial: https://tinyurl.com/23jypfzm

