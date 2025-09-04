El País

Cortes de luz afectarán a Heredia este viernes: conozca las zonas

Vecinos de un cantón herediano deben prepararse para una suspensión programada de electricidad que se extenderá por seis horas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
ESPH instala primer dispositivo en el país para evitar que ardillas suban a tendido eléctrico
La ESPH interrumpirá el servicio en parte del distrito Los Ángeles este jueves para realizar poda cerca de las líneas. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadESPHCortes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.