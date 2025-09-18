Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Costa Rica este viernes: tome nota de las zonas

Lluvias y tormentas marcarán el viernes en el Pacífico, zona norte y montañas del Caribe, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este viernes 19 de setiembre las condiciones del tiempo estarán influenciadas por temperaturas cálidas en la mañana, ingreso de brisas marinas y niveles elevados de humedad, factores que propiciarán la formación de nubosidad vespertina.

Durante la tarde se prevén aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, principalmente en la zona norte, el Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe. Estas precipitaciones podrían extenderse hacia las primeras horas de la noche.

En el Valle Central, el cielo amanecerá parcialmente nublado. En horas de la tarde se espera un aumento en la nubosidad, con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas. La noche iniciará con nubosidad parcial y probabilidad de lluvias dispersas. En San José se anticipa una temperatura mínima de 17,9 °C y una máxima de 27 °C.

En el Pacífico norte, las condiciones serán mayormente estables por la mañana, con nubosidad parcial. En la tarde se registrarán lluvias y tormentas aisladas. En la noche, persistirá la posibilidad de chubascos. Bagaces alcanzará los 33,1 °C, mientras que la mínima será de 23,3 °C.

Para el Pacífico central mantendrá cielos parcialmente nublados durante la mañana. En la tarde y noche se prevén lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica. Parrita tendrá una mínima de 23,3 °C y una máxima de 31,1 °C.

El Pacífico sur registrará lluvias y tormentas en la tarde, con posible continuidad durante la noche. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto en horas previas. Golfito experimentará temperaturas entre 22,9 °C y 30,9 °C.

En el Caribe norte, el cielo estará parcialmente nublado en la mañana. En la tarde, las precipitaciones se concentrarán en las zonas montañosas, mientras que la costa permanecerá con menos nubosidad. En Guápiles, la temperatura mínima será de 22,4 °C y la máxima de 32,7 °C.

El Caribe sur no se anticipan lluvias significativas. El día transcurrirá con nubosidad parcial. Sixaola registrará una mínima de 22,5 °C y una máxima de 32,9 °C.

En la zona norte, la jornada comenzará con cielos poco nublados. En la tarde se espera el desarrollo de nubosidad con lluvias y tormentas. Por la noche podrían continuar los chubascos. Sarapiquí tendrá temperaturas entre los 22,5 °C y los 33 °C.

Efemérides

Salida del sol: 5:26 a. m.

5:26 a. m. Puesta del sol: 5:34 p. m.

5:34 p. m. Salida de la luna: 3:38 a. m.

3:38 a. m. Puesta de la luna: 4:17 p. m.

4:17 p. m. Fase lunar: luna nueva

