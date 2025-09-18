Sucesos

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Costa Rica este viernes: tome nota de las zonas

Prepárese para un viernes lluvioso: el IMN advierte sobre aguaceros y tormentas eléctricas en varias regiones de Costa Rica, especialmente por la tarde

Por Silvia Ureña Corrales
Pronóstico del IMN alerta sobre lluvias fuertes, suelos saturados y alta probabilidad de desastres.
Lluvias y tormentas marcarán el viernes en el Pacífico, zona norte y montañas del Caribe, según el IMN. (Canva /Canva)







