Lluvias y tormentas afectarán gran parte de Costa Rica este jueves: consulte las zonas

Lluvias vespertinas afectarán al Pacífico, Valle Central, zona norte y montañas del Caribe este jueves 18 de setiembre, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este jueves 18 de setiembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por la cercanía de la zona de convergencia intertropical y el ingreso de brisas marinas, debido a vientos alisios débiles.

Ambos factores favorecerán la presencia de lluvias vespertinas y tormentas eléctricas, especialmente en regiones del Pacífico y el Valle Central.

Durante la madrugada y la mañana, se observará nubosidad variable en todo el territorio nacional, con posibilidad de lluvias dispersas en zonas costeras.

En la tarde, aumentará la cobertura nubosa, con probabilidad de aguaceros con tormentas, particularmente en el Pacífico, el Valle Central y las áreas montañosas del Caribe y la zona norte. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta la noche, principalmente en Guanacaste.

En el Valle Central, se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, y lluvias en la tarde y primeras horas de la noche. En San José, la temperatura mínima será de 18,2 °C y la máxima de 25,9 °C.

El Pacífico Norte tendrá un ambiente inestable durante todo el día, con lluvias dispersas y aguaceros con tormenta en la tarde y noche. En Liberia, se esperan temperaturas entre 22 °C y 34,7 °C, siendo una de las regiones más cálidas.

Para el Pacífico Central, se anticipan lluvias desde la mañana y aguaceros vespertinos con tormentas aisladas. En Quepos, la temperatura oscilará entre 21,8 °C y 31,8 °C.

El Pacífico Sur registrará lluvias intermitentes durante todo el día, con mayor intensidad por la tarde. En Golfito, los valores térmicos se mantendrán entre 20,2 °C y 29,1 °C.

En el Caribe Norte, se prevé nubosidad persistente y posibilidad de aguaceros en zonas montañosas por la tarde. En Guápiles, la mínima será de 23,1 °C y la máxima de 27,9 °C.

El Caribe Sur mantendrá un cielo mayormente nublado sin precipitaciones significativas en la costa. En Limón, las temperaturas oscilarán entre 22,5 °C y 28,5 °C.

En la zona norte, habrá nubosidad durante todo el día y aguaceros en sectores montañosos. En Ciudad Quesada, se registrarán temperaturas entre 17,6 °C y 27,2 °C.

El IMN destacó que las lluvias más intensas podrían concentrarse en horas de la tarde, favorecidas por condiciones locales como el calentamiento diurno y la humedad disponible.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:26 a. m. y se ocultará a las 5:35 p. m. La fase lunar se acercará a luna nueva, con salida a las 2:47 a. m. y puesta a las 3:36 p. m.