Lluvias y tormentas afectarán gran parte de Costa Rica este jueves: consulte las zonas

Lluvias, tormentas eléctricas y cielos nublados marcarán el clima del jueves 18 de setiembre en Costa Rica, según el IMN. Estos son los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
Lluvias vespertinas afectarán al Pacífico, Valle Central, zona norte y montañas del Caribe este jueves 18 de setiembre, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

