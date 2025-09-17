Cortes de luz afectarán Curridabat, Alajuelita y Montes de Oca este jueves: estos son los horarios

La CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en Curridabat, Alajuelita y Montes de Oca este 18 de setiembre por trabajos en la red.

Los cortes eléctricos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) afectarán varias zonas de San José este jueves 18 de setiembre.

Las interrupciones del servicio responden a trabajos de ampliación de líneas, mantenimiento preventivo y cambio de conductores secundarios.

LEA MÁS: Cierres parciales por obras en importante ruta entre Calle Blancos y Tibás: estos son los horarios

En Curridabat, los trabajos se extenderán de 7:30 a. m. a 5 p. m., como parte de un proyecto empresarial. El corte cubrirá un tramo que inicia 700 metros al norte del comercio Desarrollos Costarricenses sobre calle 93, continúa por la ruta nacional 210 hasta llegar a la Municipalidad de Curridabat. También se afectarán parcialmente las avenidas 52 y 42, y la calle 95A.

Entre los comercios y sitios de referencia dentro de la zona afectada se encuentran Smile Design, Veterinaria Hacienda Vieja, Fisiobel, Gema, TecnoID, Odontología Muñoz Figueroa, Ruta 2 Autoservicio, Lavacar Azulado, Súper Dragón, Mutual Heredia, entre muchos otros, además de residencias particulares.

En Alajuelita, específicamente en San Felipe y parte de Alajuelita, la suspensión del servicio se dará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. por motivo de mantenimiento de obras eléctricas.

El corte abarcará desde las cercanías del nuevo centro comercial El Encuentro, 1,2 km al este, hasta el parque del Triángulo, cerca de la entrada a Tejarcillos.

En esta área se verán afectados abastecedores, centros educativos, panaderías, clínicas, comercios y viviendas, entre ellos el Ebáis de Tejarcillos, Musmanni, Lubricentro A.J., Clínica Dental San Felipe, Floristería Valentina, el Centro Educativo Good Children y la Plaza El Encuentro.

En Mercedes de Montes de Oca, la interrupción eléctrica se realizará de 8 a. m. a 3 p. m., debido al cambio de conductor secundario.

El corte comprende un sector que inicia 100 metros al norte y 150 metros al noreste de Farmacia Paulina. En esta zona principalmente se afectarán casas de habitación ubicadas en calle Guaymí.

Para más detalles, puede ingresar a: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.