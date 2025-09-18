El País

Cortes de luz afectarán zonas de Limón y Cartago este viernes: estos son los detalles

ICE cortará la luz este viernes 19 en varias zonas de las dos provincias por trabajos de mantenimiento. Consulte si su barrio está en la lista

Por Silvia Ureña Corrales
Este viernes habrá cortes de luz en Limón y Cartago por mantenimiento, cambio y reubicación de postes. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

