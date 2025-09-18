Cortes de luz afectarán zonas de Limón y Cartago este viernes: estos son los detalles

Este viernes habrá cortes de luz en Limón y Cartago por mantenimiento, cambio y reubicación de postes. Foto: Rafael Pacheco

Varios sectores de Limón y Cartago enfrentarán cortes de luz programados este viernes 19 de setiembre, debido a trabajos que realizará el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en su red eléctrica.

Las interrupciones del servicio afectarán viviendas, comercios y centros productivos en diferentes franjas horarias, según el detalle técnico de cada zona.

En el cantón de Siquirres, específicamente en la localidad de Entrada a La Francia, la suspensión del suministro se extenderá desde las 7 a. m. hasta las 4 p. m. El motivo del corte es un mantenimiento general en las líneas de distribución.

Por su parte, en Guápiles de Pococí, los trabajos se concentrarán en Calle El Tablón, donde se efectuará un cambio de postes. La interrupción comenzará a las 8 a. m. y se prolongará hasta las 4 p. m.

Mientras tanto, en el cantón de Paraíso de Cartago, los cortes afectarán las localidades de Quelitales y Peñas Blancas, ubicadas en el distrito de Cachí. En este sector se realizará una reubicación de postes, lo cual requerirá suspender el servicio entre las 8:30 a. m. y la 1 p. m.

Para más información sobre cortes eléctricos programados, puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas

