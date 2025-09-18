Cortes de luz afectarán Montes de Oca y Desamparados este viernes: estos son los horarios

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este viernes en partes de San Pedro y San Miguel por proyectos de mejora. Fotos: Mayela López

Los cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) impactarán a decenas de comercios, viviendas e instituciones públicas este viernes 19 de setiembre del 2025, en distintos sectores de San Pedro de Montes de Oca y San Miguel de Desamparados, ambos en la provincia de San José.

Según la empresa distribuidora, las interrupciones del servicio obedecen a trabajos de instalación de conductor y relocalización de postería, dentro de los proyectos de mejora en infraestructura eléctrica.

En San Pedro, los cortes están previstos entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., en sectores ampliamente transitados y comerciales.

Las zonas afectadas comprenden tramos de la ruta 2, desde el Outlet Mall San Pedro hasta la intersección con la calle 71, incluyendo calles como la 67B, 67C, 65, 65A y 65B.

También se verán impactados sectores cercanos a la gasolinera El Higuerón, el Colegio Calasanz, y zonas adyacentes a la Universidad de Costa Rica (UCR), como la Calle de la Amargura.

Entre los sitios de referencia que experimentarán interrupciones figuran:

Academia Tecnología UCR

Farmacia Grasol

Restaurante Los Quesada

Soda La U

Teatro Universitario

Banco Popular, BAC San José, Davivienda, BCR

Universidad de Costa Rica

Más x Menos San Pedro

Centro Comercial Calle Real

Bar Erick’s Copas, Deli Cream, La Nieve Café, entre otros

También se afectarán residencias y edificios habitacionales como los Apartamentos Herso, el Residencial San Pedro y Condominio Santa Fe, entre muchos otros incluidos en la planificación.

En San Miguel, el corte se extenderá entre las 8 a. m. y las 3 p. m., específicamente en el sector de Encinales, 400 metros al sur de la Pulpería San Gerardo.

Esta interrupción se realizará como parte de una obra de relocalización de postería y afectará principalmente casas de habitación y tanques de agua ubicados en esa zona.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

