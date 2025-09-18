El País

Cortes de luz afectarán Montes de Oca y Desamparados este viernes: estos son los horarios

CNFL anuncia cortes de luz este viernes 19 de setiembre en San Pedro y San Miguel. Conozca qué sectores estarán sin electricidad y durante cuánto tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este viernes en partes de San Pedro y San Miguel por proyectos de mejora. Fotos: Mayela López (Mayela López)







