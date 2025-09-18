Cortes de luz afectarán Calle Fallas en San Rafael de Heredia este viernes

ESPH realizará cortes de luz el 19 de septiembre en Calle Fallas, San Rafael, Heredia, de 7:30 a. m. a 1 p. m.

Vecinos del cantón de San Rafael en la provincia de Heredia enfrentarán la suspensión temporal del servicio eléctrico este viernes 19 de septiembre del 2025, debido a trabajos de mejora en las redes eléctricas programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta la 1 p. m., en el sector específico de Calle Fallas. Según la ESPH, estas labores buscan fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán Montes de Oca y Desamparados este viernes: estos son los horarios

La empresa notificó a los usuarios mediante página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes, con el fin de minimizar las afectaciones para los 22 clientes impactados por el corte.

Si usted desea confirmar si su servicio se verá interrumpido, puede consultar con su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán zonas de Limón y Cartago este viernes: estos son los detalles