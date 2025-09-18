El País

Cortes de luz afectarán Calle Fallas en San Rafael de Heredia este viernes

Este 19 de septiembre habrá corte de luz en una zona de Heredia. Consulte si su casa o negocio será uno de los afectados

Por Silvia Ureña Corrales
ESPH realizará cortes de luz el 19 de septiembre en Calle Fallas, San Rafael, Heredia, de 7:30 a. m. a 1 p. m. (Cortesía)







notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCortes
