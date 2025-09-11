Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones este viernes en Costa Rica: consulte las zonas

Aguaceros con tormentas se prevén este viernes en la tarde en el Pacífico y Valle Central, según el pronóstico del IMN. Foto Alonso Tenorio

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 12 de setiembre persistirán las condiciones propicias para lluvias y tormentas eléctricas, las cuales se presentarán de forma localizada durante la tarde y las primeras horas de la noche, especialmente en sectores del Pacífico, la zona norte y el Valle Central.

Según el informe, en la madrugada y mañana dominará la nubosidad parcial en gran parte del país. El viento alisio, con intensidad moderada sobre el mar Caribe, favorecerá el ingreso de humedad, lo cual provocará lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte en las primeras horas del día.

En el Valle Central se presentará cielo parcialmente nublado durante la madrugada y mañana. Por la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias con tormentas eléctricas en sectores montañosos y urbanos. Por la noche persistirá la nubosidad con lluvias aisladas. En San José, la temperatura mínima será de 18,4 °C y la máxima de 26 °C.

En el Pacífico Norte predominará la nubosidad parcial en la madrugada y mañana. En la tarde se prevén aguaceros aislados en zonas montañosas y en la península de Nicoya, acompañados de actividad eléctrica. Puntarenas alcanzará una temperatura máxima de 35,2 °C y una mínima de 24 °C, con ambiente cálido durante la mayor parte del día.

El Pacífico Central presentará cielo parcialmente nublado en las primeras horas. En la tarde se intensificará la convección, lo que generará lluvias y tormentas en varias zonas, condición que se mantendrá hasta la noche. En Parrita, se registrará una mínima de 18,7 °C y una máxima de 31,1 °C.

En el Pacífico Sur, el cielo pasará de parcialmente nublado en la mañana a mayormente nublado en la tarde, con lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Durante la noche, las precipitaciones podrían continuar en sectores costeros. Golfito tendrá temperaturas entre 22,2 °C y 29,8 °C.

El Caribe Norte amanecerá con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. En la tarde, las precipitaciones serán aisladas y se concentrarán en las zonas montañosas. En la noche se espera disminución de la nubosidad. Guápiles alcanzará una máxima de 29,4 °C y una mínima de 23,7 °C.

Para el Caribe Sur, el pronóstico indica nubosidad parcial durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde, sin actividad eléctrica significativa. En Limón, la temperatura mínima será de 23,3 °C y la máxima de 29,5 °C.

La zona norte registrará condiciones inestables desde la madrugada, con lluvias dispersas debido al transporte de humedad por el viento alisio. En la tarde podrían generarse aguaceros aislados con tormentas. En Ciudad Quesada, se esperan temperaturas entre 17,9 °C y 27,9 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:26 a. m. y la puesta a las 5:38 p. m.La luna se encontrará en fase hacia cuarto menguante, con salida a las 9:50 p. m. y puesta a las 9:58 a. m.

