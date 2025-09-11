Sucesos

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones este viernes en Costa Rica: consulte las zonas

Este viernes 12 de setiembre se esperan lluvias y tormentas en varias partes del país. Vea los detalles del pronóstico del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Coronado
Aguaceros con tormentas se prevén este viernes en la tarde en el Pacífico y Valle Central, según el pronóstico del IMN. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







