Calor, lluvia y tormentas eléctricas en Costa Rica: este es el pronóstico del clima por regiones para este jueves

Este jueves se anticipan lluvias por la influencia de la zona de convergencia intertropical y el efecto del calentamiento diurno en el país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 11 de setiembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por el calentamiento diurno, el ingreso de brisas marinas y la cercanía de la zona de convergencia intertropical. Además, hacia la noche se prevé el paso de la onda tropical N.° 29, aunque con poca intensidad.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá entre poco y parcialmente nublado en todo el país. Algunas lluvias costeras podrían presentarse en el Pacífico Central y Sur. También se anticipan chubascos aislados en el norte del Caribe y la zona norte.

En la tarde, se desarrollarán aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en las montañas del Caribe, zona norte y la vertiente del Pacífico. De forma localizada, podrían ocurrir lluvias intensas en partes del Valle Central, el Pacífico Norte y la zona norte.

Durante las primeras horas de la noche, la cobertura e intensidad de las lluvias disminuirán paulatinamente, aunque podrían continuar en zonas cercanas a la península de Nicoya y en la zona norte.

En el Valle Central se prevén cielos parcialmente nublados durante la mañana y un aumento en la nubosidad por la tarde. Lluvias aisladas y posibilidad de tormenta afectarán algunos sectores. En San José, la temperatura oscilará entre los 18 °C y los 28,7 °C.

El Pacífico Norte mostrará cielos mayormente despejados durante la mañana. Por la tarde, aumentará la nubosidad con aguaceros y tormenta eléctrica en distintas localidades. En Puntarenas, se espera una temperatura mínima de 23,4 °C y una máxima de 34,2 °C.

En el Pacífico Central se anticipa cielo parcialmente nublado con lluvias costeras eventuales en la madrugada. Durante la tarde, se registrarán aguaceros con tormenta eléctrica y cielos nublados. En Quepos, la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima de 31,7 °C.

Las condiciones en el Pacífico Sur iniciarán con nubosidad parcial. En la tarde, se presentarán aguaceros dispersos con tormenta y, por la noche, lluvias aisladas. Golfito alcanzará temperaturas entre los 22,2 °C y los 32,5 °C.

En el Caribe Norte, durante la madrugada y la mañana, esta región mostrará condiciones parcialmente nubladas, con posibles chubascos hacia el norte. Por la tarde, los chubascos se concentrarán en las montañas. En Guápiles, la temperatura oscilará entre los 23,6 °C y los 30 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones similares: cielo parcialmente nublado durante el día y algunas lluvias aisladas en la tarde. Limón registrará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 30,7 °C.

La zona norte experimentará cielos parcialmente nublados durante el día, con chubascos dispersos por la tarde y lluvias aisladas en la noche. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 17,4 °C y la máxima de 28,6 °C.

Efemérides

Salida del sol: 05:26 a. m.

05:26 a. m. Puesta del sol: 05:39 p. m.

05:39 p. m. Salida de la luna: 08:55 p. m.

08:55 p. m. Puesta de la luna: 08:57 a. m.

08:57 a. m. Fase lunar: Hacia cuarto menguante

