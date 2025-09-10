Sucesos

Calor, lluvia y tormentas eléctricas en Costa Rica: este es el pronóstico del clima por regiones para este jueves

Condiciones inestables por influencia de la zona de convergencia intertropical y una onda tropical afectarán el territorio costarricense

Por Jailine González Gómez
Este jueves se anticipan lluvias por la influencia de la zona de convergencia intertropical y el efecto del calentamiento diurno en el país (Adrian Soto)







Jailine González Gómez

