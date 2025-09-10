Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Limón y Puntarenas este jueves: estos son los horarios

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará este jueves 11 de setiembre una serie de mantenimientos programados y reubicación de líneas que provocarán cortes de luz en diversas comunidades de las provincias de Limón y Puntarenas.
Los trabajos iniciarán a partir de las 7 a. m. y afectarán los siguientes sectores:
- Pacuare, cantón central de Limón: suspensión del servicio entre las 7 a. m. y las 5 p. m. por labores de mantenimiento.
- Fila El Tigre, San Vito de Coto Brus: sin electricidad entre las 8 a. m. y la 1 p. m.
- Juan de León, Lepanto: corte programado de 8 a. m. a 2 p. m.
- San Martín Cerro Escaleras, Bahía Ballena de Osa: afectación entre las 8 a. m. y la 1 p. m.
- Guácimo, cantón de Guácimo: interrupción del servicio de 9 a. m. a 1 p. m. por reubicación de línea.
Para más información sobre cortes eléctricos programados, puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas
