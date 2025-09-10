El País

Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Limón y Puntarenas este jueves: estos son los horarios

Cortes de luz programados por el ICE afectarán comunidades en Limón y Puntarenas este 11 de setiembre durante varias horas, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.
Vecinos de Pacuare, Guácimo, Fila El Tigre, Juan de León y San Martín sufrirán cortes de luz el 11 de setiembre por trabajos del ICE. (ICE /ICE)







