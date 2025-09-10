Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Limón y Puntarenas este jueves: estos son los horarios

Vecinos de Pacuare, Guácimo, Fila El Tigre, Juan de León y San Martín sufrirán cortes de luz el 11 de setiembre por trabajos del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará este jueves 11 de setiembre una serie de mantenimientos programados y reubicación de líneas que provocarán cortes de luz en diversas comunidades de las provincias de Limón y Puntarenas.

Los trabajos iniciarán a partir de las 7 a. m. y afectarán los siguientes sectores:

Pacuare, cantón central de Limón : suspensión del servicio entre las 7 a. m. y las 5 p. m. por labores de mantenimiento.

: suspensión del servicio entre las 7 a. m. y las 5 p. m. por labores de mantenimiento. Fila El Tigre, San Vito de Coto Brus : sin electricidad entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

: sin electricidad entre las 8 a. m. y la 1 p. m. Juan de León, Lepanto : corte programado de 8 a. m. a 2 p. m.

: corte programado de 8 a. m. a 2 p. m. San Martín Cerro Escaleras, Bahía Ballena de Osa : afectación entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

: afectación entre las 8 a. m. y la 1 p. m. Guácimo, cantón de Guácimo: interrupción del servicio de 9 a. m. a 1 p. m. por reubicación de línea.

Para más información sobre cortes eléctricos programados, puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas

