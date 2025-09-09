El País

Cortes de luz afectarán en Pursical este miércoles por trabajos del ICE: estos son los horarios

Cortes de luz afectarán este miércoles 10 de setiembre a comunidades de Puriscal por trabajos del ICE. Revise los horarios y tome previsiones

Por Silvia Ureña Corrales
ICE suspenderá el servicio eléctrico en San Rafael y Floralia por labores de mantenimiento el miércoles 10 de setiembre. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)







