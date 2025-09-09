Cortes de luz afectarán en Pursical este miércoles por trabajos del ICE: estos son los horarios

ICE suspenderá el servicio eléctrico en San Rafael y Floralia por labores de mantenimiento el miércoles 10 de setiembre. Fotografía José Cordero

Los vecinos de San Rafael y Floralia experimentarán cortes de luz programados este miércoles 10 de setiembre de 2025, entre las 8 a. m. y la 1 p. m., debido a labores de mantenimiento y reubicación de postes, según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Los trabajos buscan reforzar la red eléctrica en la zona y garantizar la estabilidad del servicio.

Para más información sobre suspensiones eléctricas programadas, puede consultar el sitio web oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.