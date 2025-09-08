Cortes de luz en Guanacaste y Limón este martes por trabajos del ICE: revise si su zona será afectada

ICE suspenderá el servicio eléctrico este martes en zonas de Guanacaste y Limón para realizar mantenimiento y poda de árboles.Foto: Rafael Pacheco

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) interrumpirá el servicio eléctrico este martes 9 de setiembre en varias localidades de Guanacaste y Limón.

Las suspensiones se realizarán entre las 8 a. m. y las 4 p. m. debido a labores de mantenimiento preventivo, poda de árboles y sustitución de infraestructura dañada.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán San Pedro, Desamparados y Rohrmoser este martes 9 de setiembre: estos son los detalles

En la provincia de Guanacaste, los cortes afectarán tres sectores.

En el cantón de Liberia, las comunidades de Jardín, Zapote y las cercanías de la salida de la subestación Liberia no tendrán electricidad entre las 8 a. m. y la 2 p. m.

En tanto, en Nandayure, los vecinos de San Juan de Coyote estarán sin servicio desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m.

En el Caribe, dos sectores del cantón de Limón también registrarán afectaciones. En Siquirres, las localidades de Florida y Manu estarán sin energía desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m.

Además, en Guácimo, el corte se realizará entre las 9 a. m. y la 1 p. m. en Calle Colegio Guácimo y sus derivaciones, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento y cambio de postes.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la institución: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/.

LEA MÁS: ¿Cómo obtener la nueva cédula digital a partir de este martes? Esto debe saber antes de hacer el trámite

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.