Lluvias y cielos nublados marcarán el clima de este jueves en Costa Rica: tome nota de las zonas más afectadas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que el jueves 25 de setiembre el comportamiento del tiempo en Costa Rica estará influenciado por condiciones locales, debido a que la zona de convergencia intertropical se mantiene alejada del país.

Durante la madrugada y la mañana predominarán los cielos parcialmente nublados en la mayoría de las regiones. Sin embargo, en la provincia de Limón podrían presentarse lluvias cerca de la costa en las primeras horas del día.

En la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las cordilleras, acompañadas de tormentas eléctricas. Hacia la noche, las lluvias se intensificarán en el Pacífico sur.

El Valle Central experimentará un día con nubosidad variable. La mañana será parcialmente nublada, mientras que en la tarde se presentarán lluvias dispersas, especialmente en sectores montañosos. En San José, se espera una temperatura mínima de 18,7 °C y una máxima de 26,2 °C.

Las condiciones en el Pacífico Norte serán en su mayoría soleadas, con cielos parcialmente nublados durante la tarde. Se podrían registrar lluvias aisladas y tormentas en sectores específicos. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 36,2 °C y una mínima de 23,2 °C.

El Pacífico Central presentará un cielo parcialmente nublado por la mañana. En horas de la tarde, aumentará la nubosidad con presencia de lluvias y tormentas eléctricas. Parrita tendrá una mínima de 18,1 °C y una máxima de 31 °C.

En el Pacífico Sur se anticipa un día con lluvias constantes en la tarde y noche. La región se mantendrá mayormente nublada desde primeras horas del día. Golfito registrará temperaturas entre 22,2 °C y 29,2 °C.

El Caribe Norte amanecerá con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias ocasionales. En la tarde, la nubosidad se mantendrá sobre las zonas montañosas. Guápiles presentará una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 29,7 °C.

En el Caribe sur, el cielo se mantendrá nublado durante gran parte del día. No se prevén precipitaciones intensas. Limón tendrá una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 29,2 °C.

La zona norte se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias leves, especialmente en áreas montañosas. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 16,7 °C y una máxima de 28,1 °C.

Efemérides

Salida del sol: 5:25 a. m.

5:25 a. m. Puesta del sol: 5:30 p. m.

5:30 p. m. Fase lunar: Hacia cuarto creciente

Hacia cuarto creciente Salida de la luna: 8:16 a. m.

8:16 a. m. Puesta de la luna: 8:05 p. m.

