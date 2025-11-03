Ladrones perforaron, por error, tubería de Recope que pudo causar grave explosión

La intervención fue realizada de urgencia por funcionarios de Recope.

Ladrones de combustible perforaron por error el poliducto de gas licuado de petróleo (GLP), lo que requirió una intervención urgente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para evitar una explosión.

El hecho ocurrió a finales de la semana anterior, cerca de las instalaciones de Recope en Moín de Limón. La institución lo calificó como "el episodio más riesgoso registrado hasta ahora en la lucha contra el robo de combustibles", por las condiciones del terreno y el tipo de producto.

Luego de múltiples tareas de personal técnico especializado, el punto de la fuga fue localizado y por medio de labores complejas, se intervino con las medidas necesarias para contener la fuga de gas y mantener seguras las instalaciones y las comunidades aledañas.

“El manejo del gas requiere medidas de seguridad mucho más rigurosas que las de otros hidrocarburos. Una chispa podría generar una explosión de gran magnitud. La respuesta inmediata de los equipos técnicos fue determinante para prevenir un desastre”, declaró Karla Montero, presidenta de Recope.

“El caso de Moín es un recordatorio contundente de que la negligencia y la ignorancia pueden tener consecuencias fatales. Gracias a la detección oportuna y a la capacidad de respuesta de nuestros equipos, se evitó una tragedia mayor”, agregó Montero.

LEA MÁS: Jueces de crimen organizado anulan absolutoria de 6 hombres acusados de perforar poliducto de Recope para robar combustible

La entidad presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para investigar el hecho e identificar a los responsables.

Recope instó a la ciudadanía a no involucrarse en este tipo de actividades y a denunciar cualquier señal de intervención ilegal en la línea confidencial 1002.