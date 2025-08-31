Sucesos

Policía y Recope frustran robo de combustible en Moín y detienen a dos sospechosos

Dos hombres fueron arrestados cuando intentaban huir con unos 150 litros de hidrocarburo extraído ilegalmente

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Los oficiales encontraron una toma clandestina fabricada artesanalmente con una llave de paso y una manguera. Fotografía:
Los oficiales encontraron una toma clandestina fabricada artesanalmente con una llave de paso y una manguera. Fotografía: (Cortesía Fuerza Pública/Cortesía Fuerza Pública)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Robo de combustible RecopeToma ilegal oleoducto MoínFuerza Pública Limón
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.