Policía y Recope frustran robo de combustible en Moín y detienen a dos sospechosos

Los oficiales encontraron una toma clandestina fabricada artesanalmente con una llave de paso y una manguera. Fotografía:

Una acción conjunta entre la Fuerza Pública y personal de seguridad de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) evitó la sustracción ilegal de unos 150 litros de combustible en el oleoducto de Moín, en Limón.

El hecho ocurrió cerca de las 11 p.m. del sábado, cuando funcionarios de Recope alertaron a la Policía sobre la presencia de personas junto a una de las tuberías, aparentemente realizando una conexión ilegal.

De inmediato, unidades de Fuerza Pública se desplazaron hasta las instalaciones y localizaron a dos sujetos que intentaban huir en una motocicleta con una manguera. Ambos sospechosos, de apellido Blandón, fueron aprehendidos en el lugar.

Durante la inspección, los oficiales encontraron una toma clandestina fabricada artesanalmente con una llave de paso y una manguera.

Además, hallaron un galón azul y otros dos recipientes con combustible, para un total aproximado de 150 litros extraídos.

Los detenidos quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Limón, mientras que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue notificado para continuar con las pesquisas.

Recope y la Fuerza Pública mantienen operativos en distintos puntos del país con el fin de prevenir este tipo de delitos, que además de ocasionar pérdidas económicas, representan un alto riesgo de incendio y explosiones.