Sucesos

Juicio por homicidio en quema de Judas por fin tiene fecha, más de siete años después

Imputado es un oficial de Fuerza Pública

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
ariel
Ariel administraba una tienda online. Foto facilitada por Marilyn Alvarado.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioQuema de JudasJuicio
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.