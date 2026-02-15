Juicio por homicidio en quema de Judas por fin tiene fecha, más de siete años después

El juicio por el homicidio de un joven, durante la quema de Judas, en San Rafael de Heredia, fue programado para el 5 y 6 de julio del 2029, más de siete años después del hecho ocurrido el 16 de abril del 2022.

Esa noche fue asesinado Ariel Mauricio Arauz Alvarado, de 24 años, por un disparo que, al parecer, provino de un oficial de Fuerza Pública, quien se presentó para contener disturbios ocasionados por la actividad tradicional del Sábado Santo.

En aquel momento, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reportó que el hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando unas 70 personas estaban en vía pública.

El entonces subdirector general de la Fuerza Pública, Enrique Arguedas Elizondo, aseguró que los oficiales fueron atacados con piedras, y que luego iniciaron las detonaciones, sin especificar quién las habría iniciado.

Tras recibir el balazo en el costado derecho del pecho, Arauz fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, donde falleció al atravesar la bala el corazón y un pulmón.

El policía, de apellidos Rivera Álvarez, fue acusado por presunto homicidio simple, y se expone a una pena de 12 a 18 años de prisión.

La madre del joven asesinado, Marilyn Alvarado, expresó a La Nación que ella y su familia se sienten “totalmente dolidos y decepcionados del sistema judicial”, por todo el tiempo que tendrán que esperar para el juicio en el Tribunal Penal de Heredia.

“Para nosotros no ha sido fácil perder la vida de un ser querido, Ariel, un joven lleno de sueños, de metas por cumplir, con un futuro por delante y más en las circunstancias que sucedió, en manos de alguien que se supone debía haberlo protegido”, manifestó.

“Nosotros como familia, y yo como madre, ¿por qué tenemos que seguir esperando tres años más? Es una burla para nuestro dolor y luto el cual no hemos podido cerrar. Exigimos la justicia pronta y cumplida", agregó Alvarado.

La semana pasada, cuando trascendió que un nuevo juicio contra los presuntos responsables de operar el primer laboratorio de fentanilo en el país, se programó para finales del 2029, el Poder Judicial respondió que las agendas de los tribunales están saturadas para señalar debates de procesos que serán juzgados por primera vez y los que van a juicio por segunda ocasión.