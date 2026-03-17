Juicio de Nadia Peraza: Tribunal declara inevacuable un testimonio clave para el Ministerio Público

Joseph Rivera (izquierda), abogado de la familia de Nadia Peraza, afirmó estar en desacuerdo con la decisión del Tribunal. El fiscal, Oscar Serrano, presentó un recurso de revocatoria que fue rechazado.

La tarde de este lunes, el Tribunal a cargo del juicio por el femicidio de Nadia Peraza declaró inevacuable el testimonio de la médico forense que llevó a cabo la autopsia de la joven, quien apareció desmembrada dentro de un refrigerador en mayo del 2024.

Esto significa que el testimonio de esta experta no será conocido ni analizado por el Tribunal. Se trataba de la última testigo de los 30 aportados por el Ministerio Público para este contradictorio, quien brindaría información relevante sobre los hallazgos de la autopsia.

Desde hace al menos una semana se discute sobre la presencia de la experta, de apellidos Campos Fallas, durante el debate. La mujer estaba prevista para testificar la semana anterior, pero no acudió a rendir su declaración debido a una incapacidad médica relacionada con un embarazo de alto riesgo.

Jeremy Buzano Paisano es el único sospechoso de asesinar a Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)

Campos fue convocada para la primera audiencia de este lunes, pues para ese momento su incapacidad ya habría vencido; sin embargo, poco antes del inicio del debate, canceló debido a que estaba en un centro médico, donde personal sanitario valoraba una nueva incapacidad que al final sí se concretó.

Este permiso se extendió hasta el 26 de marzo y sería hasta entonces que podía acudir a testificar. El Tribunal no lo avaló.

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia, indicó que aunque respeta la decisión del Tribunal, no la comparte.

A este medio manifestó preocupación por el hecho de que la ausencia de este relato afecte la condena de 196 años que solicitará por 21 delitos que se le imputan al único sospechoso de cometer el crimen, Jeremy Buzano Paisano. Si esta decisión incide de alguna forma en la sentencia, dice, sería motivo inmediato de apelación, pero no adelantará criterio.

Explica que ahora deberá confiar en la experiencia de los jueces, quienes incorporaron como prueba el dictamen de la autopsia y las fotografías, la tarde de este lunes.

Ante la decisión del Tribunal de no disponer del relato de la forense, el Ministerio Público presentó un recurso de revocatoria, que posteriormente fue declarado inadmisible. José Francisco Herrera, abogado del sospechoso, se opuso al recurso y explicó que lo hizo por estrategia de la defensa, de cara a la etapa de conclusiones.

El juicio está en su recta final. Aunque Buzano Paisano iba a testificar este lunes por la tarde, las diligencias con la última testigo atrasaron su declaración y se estima que hablará ante el Tribunal el martes.

Una vez que acabe este testimonio y el Tribunal termine de incorporar la prueba faltante, iniciará la etapa de conclusiones.