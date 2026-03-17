Sucesos

Juicio de Nadia Peraza: Tribunal declara inevacuable un testimonio clave para el Ministerio Público

Aunque el único sospechoso rendiría declaración por primera vez este lunes, lo hará el martes 17 de marzo, de cara al final del debate

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Por Natalia Vargas
23/02/2026/ fotos del juicio del caso de Nadia Peraza realizado en los tribunales de Heredia / ante los jueces comparecieron a declarar los testigos Gerardo Arguedas quien transporto la refrigeradora y yna amiga de Nadia / Foto John Durán
Joseph Rivera (izquierda), abogado de la familia de Nadia Peraza, afirmó estar en desacuerdo con la decisión del Tribunal. El fiscal, Oscar Serrano, presentó un recurso de revocatoria que fue rechazado. (John Duran/John Durán)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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