Sucesos

Juicio contra Celso Gamboa: Tribunal Penal vuelve a posponer decisión sobre criterio de oportunidad

Debate será reanudado el próximo miércoles

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
22/01/2020, San José, tribunales de Goicoechea, inicia el juicio en contra de Johny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, por tráfico de influencias. Fotografía José Cordero
Celso Gamboa enfrenta el juicio junto a Juan Carlos Bolaños y Javier Rojas Segura. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso GamboaJuan Carlos BolañosCriterio de oportunidad
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.