Juicio contra Celso Gamboa: Tribunal Penal vuelve a posponer decisión sobre criterio de oportunidad

El exmagistrado Celso Gamboa deberá esperar dos días más para saber si el Tribunal Penal de Goicoechea acogerá la solicitud de criterio de oportunidad, en el juicio en su contra por presunto cohecho propio.

Este lunes, el Tribunal escuchó los argumentos de Roy Monge y Eduardo Bolaños, defensores de los otros dos imputados, Juan Carlos Bolaños y su primo, Javier Rojas Segura.

Los abogados pidieron que la solicitud de criterio de oportunidad sea conocida por otros jueces, pues la conformación actual tendría que acceder a prueba de este expediente, antes de que se celebre el juicio, para determinar si procede la solicitud del Ministerio Público.

Los jueces Alfredo Araya, Franz Paniagua y Rosaura García programaron la reanudación del debate para el miércoles a las 8 a. m.

El criterio de oportunidad fue solicitado para suspender la acción penal contra Gamboa y así acelerar la extradición del exmagistrado a Estados Unidos por presunto narcotráfico, pues la misma solo se podrá realizar cuando el extraditable no tenga causas pendientes en Costa Rica.

El ente acusador presentó la solicitud el viernes 9 de enero y la mañana del martes 13 de enero, al iniciar el debate, el fiscal Christopher Moreno presentó los argumentos ante los jueces Alfredo Araya, Franz Paniagua y Rosaura García, quienes indicaron que este lunes anunciarán su decisión. Sin embargo, la misma fue pospuesta de nuevo.

La Fiscalía argumentó que si bien ya había pasado el plazo establecido en el Código Procesal Penal para presentar el criterio de oportunidad, este se trata de un plazo ordenatorio y no perentorio, es decir, que el incumplimiento del plazo no implica la suspensión del acto.

El abogado de Gamboa, Michael Castillo, reiteró luego de la audiencia de este lunes su respaldo a la petición de la Fiscalía, y afirmó que aunque esta no es la etapa en que se debería presentar, el Código Procesal Penal permite excepciones.

“La aplicación de un criterio de oportunidad es antes de la audiencia preliminar, sin embargo, de manera excepcionalísima, por algunas situaciones, podría cambiar ese panorama y que se entre a conocer por el fondo esa situación, no creemos que sea totalmente inviable”, declaró Castillo.