Jueza deja libres a integrantes de Los Hijos de Al Qaeda

Agentes del OIJ y la Fiscalía de Limón detuvieron a cuatro sospechosos de integrar un grupo delictivo conocido como los Hijos de Al Qaeda, radicado en Cieneguita.

Los cinco sospechosos de integrar un grupo delictivo autodenominado Los Hijos de Al Qaeda, sospechosos de planear y ejecutar el homicidio de un hombre identificado como Cristian Gabriel Aguilar Ortiz, quedaron libres.

Los sujetos también son investigados por amenazar de muerte a testigos del asesinato, pues a una de ellas le habrían enviado una flor marchita y una carta firmada a nombre de Los Hijos de Al Qaeda, según consta en el expediente judicial.

Parte del razonamiento de la jueza Alejandra Rojas consistió en que no se puede determinar que algunos de los sospechosos que aparecen en videos aportados por el Ministerio Público sean en efecto los investigados. Sostuvo que existe un grado de probabilidad de que lo sean, pero es insuficiente para dictar la medida cautelar de prisión preventiva, como lo pretendía el ente acusador.

Para la Fiscalía Adjunta de Limón, dicho alegato es contradictorio. “Ordena medidas de firmar todos los días y de no tener contacto con los testigos, con esto indicando que se disminuye el peligro de obstaculización, omitiendo que viven los testigos en el mismo barrio, no le impone alguna restricción de distancia”, se lee en la argumentación del fiscal, expuesta en el expediente, del cual La Nación tiene copia.

Según la juzgadora, tampoco se estableció, por parte de la Fiscalía, de qué tipo de homicidio se trató; sin embargo, en el mismo documento, el fiscal a cargo de participar en la audiencia argumentó que se trata de un homicidio calificado.

“Indica la jueza que no hay un solo elemento de prueba para tener la participación de los imputados por asociación ilícita, lo cual no es cierto”, agregó el fiscal. El mismo alego que los testigos, en su totalidad, hicieron referencia a que los implicados participan en un grupo criminal, que tiene enfrentamientos con otras organizaciones, precisa el expediente.

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ, participaron en el allanamiento contra una banda conocida de Limón conocida como los Hijos de Al Qaeda. (Christian M/Foto: La Nación)

La madrugada del martes anterior agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Limón, ejecutaron seis allanamientos para detener a los sospechosos en Cieneguita.

Al grupo delictivo se le atribuye el asesinato de Aguilar Ortiz, ocurrido el 24 de mayo en el centro de Limón.

La investigación estableció rivalidad entre dos bandas de la zona: una relacionada con Tony Peña Russell (preso en Máxima Seguridad de La Reforma), dirigida por alias Cocoyo, tío del fallecido, y otra vinculada a Los Hondureños, bajo el liderazgo de un sujeto aún sin identificar, que se hace llamar Al Qaeda.

Los implicados por este caso son de apellidos Suárez Sánchez (26 años), López Barahona (23), Mora Gómez (25) y Espinoza Aburto (18), quienes pertenecen al grupo vinculado con la estructura criminal conocida como los Hondureños o la H.

El quinto implicado se entregó horas después y responde a los apellidos Ovares Sánchez, de 29 años.

La Fiscalía apelará la resolución de la jueza ya que considera que por el perfil delincuencial de los imputados, deben estar en prisión preventiva.