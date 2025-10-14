Sucesos

Los Hijos de Al Qaeda enviaron flor marchita y carta amenazante a testigo de crimen en Limón

OIJ y Fiscalía de Limón detuvieron a cuatro sospechosos

Por Christian Montero
Agentes del OIJ y la Fiscalía de Limón detuvieron a cuatro sospechosos de integrar un grupo delictivo conocido como los Hijos de Al Qaeda, radicado en Cieneguita.
Agentes del OIJ y la Fiscalía de Limón detuvieron a cuatro sospechosos de integrar un grupo delictivo conocido como los Hijos de Al Qaeda, radicado en Cieneguita. (Christian Montero/Foto: La Nación)







Hijos Al QaedaLimónFiscalia
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

