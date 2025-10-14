Caso Los Hijos de Al Qaeda: OIJ y Fiscalía de Limón capturan a cuatro sospechosos de homicidio

Cuatro miembros de una banda criminal autodenominada como “Los Hijos de Al Qaeda”, quienes habrían planeado y ejecutado el asesinato de un hombre identificado como Cristian Gabriel Aguilar Ortiz, fueron detenidos este martes por ese hecho ocurrido el 24 de mayo anterior en el centro de Limón.

Desde las 4 a.m. de este martes agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Limón, ejecutan seis allanamientos para detener a los sospechosos en el sector de Cieneguita.

Los imputados y ahora detenidos son de apellidos Suárez Sánchez (26 años), López Barahona (23 años), Mora Gómez (25 años) y Espinoza Aburto (18 años) quienes pertenecen al grupo vinculado con la estructura criminal conocida como los Hondureños o la H.

Fuer de los detenidos por homicidio, también fueron detenidos dos sujetos de apellidos Sánchez (38 años) y Hernández (26 años) por almacenamiento de droga. Como parte de las diligencias este martes, los agentes incautaron teléfonos celulares y droga, específicamente marihuana.

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ, participaron en el allanamiento contra una banda conocida de Limón conocida como los Hijos de Al Qaeda. (Christian M/Foto: La Nación)

Según el expediente judicial, cada miembro del grupo tenía un rol específico; López Barahona, quien era la persona de confianza del ofendido, lo citó en el centro de Limón aproximadamente a las 5 p.m. del 24 de mayo para facilitar su ubicación.

Mora Gómez habría aportado los vehículos para cometer el hecho delictivo, mientras que Espinoza Aburto hizo el seguimiento y vigilancia del ofendido desde su salida de Cieneguita hasta la entrada del muelle Alemán.

Un sujeto no identificado trasladó a Suárez Sánchez con el arma de fuego en un vehículo Nissan B13, rojo hasta la entrada del muelle Alemán, donde esperaron al ahora fallecido.

De acuerdo con la pesquisa a eso de 5:26 p.m. Espinoza Aburto a bordo de una bicimoto negra dio seguimiento a Aguilar Ortiz, quien viajaba en motocicleta e informó a sus cómplices la ubicación de la víctima.

Una vez que el ofendido llegó al sitio donde fue citado, Ovares Sánchez condujo una motocicleta donde viajaba como acompañante su hermano Suárez Sánchez portando un arma de fuego calibre 9mm y siguieron al ofendido hasta posicionarse a un costado de su motocicleta en las inmediaciones del Palacio Municipal de Limón.

Según el documento judicial, el encartado Suárez Sánchez disparó en al menos cinco ocasiones hacia Aguilar Ortiz, quien intentó huir conduciendo su motocicleta hasta la avenida Dr. Benjamín Céspedes. Los atacantes lo persiguieron disparando hasta que el ofendido perdió el control de la motocicleta y colisionó con una señal de tránsito frente a un local.

Como resultado de estas actuaciones, Aguilar Ortiz falleció por heridas de proyectil de arma de fuego en dorso, extremidades y glúteos. La autopsia determinó como causa de muerte la laceración de la arteria aórtica abdominal y hemoperitoneo.

La investigación estableció rivalidad entre dos bandas de la zona: una relacionada con Tony Peña Russell (preso en Máxima Seguridad de La Reforma), dirigida por alias Cocoyo, tío del fallecido, y otra vinculada a “Los Hondureños” bajo el liderazgo de un sujeto aún sin identificar que se hace llamar Al Qaeda.

Los imputados ya enfrentaban la causa desde el año pasado por tentativa de homicidio contra el mismo ofendido, quien había denunciado los hechos y por lo cual detuvieron a varios miembros de la organización.

Sin embargo, posterior a esos allanamientos, Aguilar Ortiz siguió recibiendo amenazas desde la cárcel indicándole que lo matarían si no quitaba la denuncia.

Las aperturas telefónicas establecieron que los imputados guardan en sus teléfonos un contacto identificado como Al Qaeda, quien emana órdenes hacia la organización criminal.