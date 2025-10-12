Comisión de Carnavales de Limón suspendió desfile de payasos tras balacera que dejó un muerto

Imagen divulgada por la página oficial de los Carnavales de Limón en el sector de Corales III ayer sábado 11 de octubre. Fotografía:

La Comisión de Carnavales Limón 2025 anunció este domingo la suspensión definitiva de la actividad de desfile de payasos, que formaba parte de las celebraciones, luego de que se registrara una balacera en barrio Corales III donde murió un hombre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la balacera sobrevino a eso de la 1:30 p.m. y, durante el suceso, perdió la vida un hombre identificado de apellido Myrie de 33 años de edad.

Según el reporte preliminar, Myrie estaba en vía pública participando de las festividades de los Carnavales Limón 2025, cuando fue alcanzado por una de las balas.

De acuerdo con videos y comentarios difundidos en redes sociales, luego fue trasladado por particulares al Hospital Tony Facio donde fue declarado fallecido.

Por ahora, indicó el OIJ, no hay personas detenidas por el hecho mientras prosiguen las diligencias.

En un comunicado oficial, la organización lamentó lo sucedido y expresó su “más sentido pésame a la familia doliente”.

Además, aclaró que el hecho “se debe a causas fuera de nuestro control” y que fue una situación “ajena a la actividad”.

“Lamentamos lo sucedido y expresamos nuestro más sentido pésame a la familia doliente. (...) El hecho se debe a causas fuera de nuestro control, siendo una situación ajena a la actividad de payasos, por lo que suspendemos definitivamente dicha actividad”, señaló la Comisión.

Las autoridades no han emitido, por el momento, un informe oficial sobre el ataque ni confirmado el estado de salud de la víctima.

Los Carnavales de Limón, que se celebran en octubre, reúnen a miles de personas en las calles de la provincia para disfrutar de desfiles, música y actividades culturales.