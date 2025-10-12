Sucesos

Comisión de Carnavales de Limón suspendió desfile de payasos tras balacera que dejó un muerto

Comisión de Carnavales Limón suspendió de forma definitiva la actividad de payasos tras balacera en Corales III, donde se reportó un muerto

Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen divulgada por la página oficial de los Carnavales de Limón en el sector de Corales III ayer sábado 11 de octubre. Fotografía:
Imagen divulgada por la página oficial de los Carnavales de Limón en el sector de Corales III ayer sábado 11 de octubre. Fotografía: (Carnalves de Limón Oficial (tomada de Facebook)/Cortesía)







