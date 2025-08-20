Jueves con tormentas eléctricas en Costa Rica: entérese dónde serán más intensas

El IMN prevé tormentas en el Pacífico y chubascos en el oeste del Valle Central este jueves, con mañanas cálidas en todo el país. Foto: Rafael Pacheco

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 21 de agosto las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por aguaceros aislados con tormenta eléctrica, especialmente en el Pacífico Central y Sur.

Durante la mañana, prevalecerá una cobertura de nubes de poca a parcial en la mayor parte del país. Las temperaturas se mantendrán cálidas y el ambiente será estable en las regiones del Caribe, zona norte y Guanacaste.

Por la tarde, aumentará la nubosidad y se prevén lluvias en varios sectores. En el Valle Central, los chubascos y aguaceros se concentrarán al oeste. San José tendrá una mínima de 18,4 °C y una máxima de 27,4 °C, mientras que en Heredia la temperatura oscilará entre 19,7 °C y 28,5 °C.

En el Pacífico Norte, el cielo se mantendrá de poco a parcialmente nublado, pero en la península de Nicoya y zonas cercanas podrían presentarse aguaceros con tormenta. En Liberia, la temperatura mínima será de 21,8 °C y la máxima alcanzará los 34,3 °C.

El Pacífico Central tendrá un día con cielo parcialmente nublado. En la tarde, se pronostican aguaceros con tormenta eléctrica, sobre todo en áreas montañosas. Parrita registrará temperaturas entre 20,9 °C y 31,1 °C.

De forma similar, el Pacífico Sur experimentará lluvias durante la tarde en sectores montañosos, acompañadas por tormenta eléctrica. Golfito tendrá temperaturas entre 21,5 °C y 30,3 °C.

En la región del Caribe, las condiciones serán más estables. Por la mañana, predominarán cielos poco nublados y, por la tarde, habrá chubascos en zonas montañosas. En la noche, no se descartan lluvias ocasionales en la costa. Limón presentará una mínima de 23,8 °C y una máxima de 30,8 °C.

La zona norte mantendrá un cielo poco nublado por la mañana. En horas de la tarde, podrían darse chubascos con tormenta aislada en sectores montañosos. Ciudad Quesada mostrará temperaturas entre los 17,7 °C y los 28,7 °C.

En la noche, el pronóstico indica lluvias ocasionales en el litoral Pacífico, las cuales se extenderán gradualmente hacia las costas del Caribe.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:51 p. m. La luna continuará su tránsito hacia la fase de luna nueva.

