Jueves con tormentas eléctricas en Costa Rica: entérese dónde serán más intensas

El IMN anunció lluvias dispersas y tormentas en varias regiones del país durante la tarde y primeras horas de la noche

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé tormentas en el Pacífico y chubascos en el oeste del Valle Central este jueves, con mañanas cálidas en todo el país. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)







