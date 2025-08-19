Sucesos

Tormentas eléctricas y lluvias afectarán Costa Rica este miércoles: tome nota de las regiones impactadas

El IMN pronostica aguaceros vespertinos en varias regiones del país, con cielos mayormente nublados durante la tarde y noche

Por Jailine González Gómez
El miércoles traerá lluvias y tormentas por la tarde en varias regiones, con mañanas soleadas y temperaturas elevadas según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

