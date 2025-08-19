Tormentas eléctricas y lluvias afectarán Costa Rica este miércoles: tome nota de las regiones impactadas

El miércoles traerá lluvias y tormentas por la tarde en varias regiones, con mañanas soleadas y temperaturas elevadas según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que el miércoles 20 de agosto el país tendrá condiciones atmosféricas influenciadas por un ambiente húmedo, vientos alisios débiles y factores locales como el calentamiento diurno y las brisas marinas. Estos elementos favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas en distintos sectores.

Durante la madrugada, el cielo presentará escasa nubosidad, aunque podrían registrarse algunas lluvias aisladas en las costas del Pacífico Central y el Pacífico Sur. En la mañana, persistirá el cielo despejado con temperaturas cálidas.

En el Valle Central, se anticipa una jornada de lluvias dispersas y aguaceros con tormenta eléctrica durante la tarde. Por la noche, continuará la nubosidad. San José tendrá una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 27,8 °C.

El Pacífico Norte mostrará cielos despejados en la mañana, pero en la tarde se esperan aguaceros con tormenta eléctrica. Por la noche, podrían persistir las lluvias, especialmente en la península de Nicoya. Puntarenas alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 24 °C.

En el Pacífico Central, se pronostican lluvias aisladas durante la madrugada en la costa. En la tarde se intensificarán las precipitaciones, con posibilidad de tormenta. Parrita reportará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 31 °C.

El Pacífico Sur presentará un comportamiento similar, con aguaceros y tormentas aisladas en la tarde. Las lluvias podrían extenderse durante la noche en la península de Osa. En Golfito, se esperan temperaturas entre 21,4 °C y 32 °C.

En el Caribe Norte, las condiciones se mantendrán estables en la mañana, pero en la tarde se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en las montañas y el sector oeste. Guápiles tendrá una mínima de 23,2 °C y una máxima de 31 °C.

El Caribe Sur conservará cielos poco nublados durante la mañana. Por la tarde se prevén aguaceros aislados de corta duración en las montañas. Limón registrará temperaturas entre los 23,4 °C y los 30,7 °C.

En la zona norte, el cielo amanecerá poco nublado. Durante la tarde se esperan lluvias y aguaceros dispersos con tormenta, especialmente en sectores montañosos. Ciudad Quesada marcará una mínima de 17,1 °C y una máxima de 28,6 °C.

El IMN señaló que en la noche del miércoles podrían continuar las lluvias en zonas costeras del Pacífico Norte y Sur, así como en los alrededores de la zona norte del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:27 a. m. y se pondrá a las 05:52 p. m. La luna estará en fase hacia luna nueva, con salida a las 02:59 a. m. y puesta a las 04:05 p. m.

