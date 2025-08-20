El País

Cortes de luz en Puntarenas y Pérez Zeledón: estas son las comunidades afectadas y los horarios

Varias comunidades estarán sin servicio eléctrico el 21 de agosto por trabajos de mantenimiento y reubicación de infraestructura

Por Silvia Ureña Corrales
ICE suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Puntarenas y Pérez Zeledón este jueves por labores de mantenimiento y mejoras. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

