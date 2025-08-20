Cortes de luz en Puntarenas y Pérez Zeledón: estas son las comunidades afectadas y los horarios

ICE suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Puntarenas y Pérez Zeledón este jueves por labores de mantenimiento y mejoras. Foto: Rafael Pacheco

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz en varias comunidades de Puntarenas y Pérez Zeledón para este jueves 21 de agosto de 2025.

Las suspensiones se realizarán por labores de mantenimiento, cambio y reubicación de postes, poda de árboles y reubicación de líneas.

LEA MÁS: Cortes de luz programados para este jueves afectarán Uruca, Montes de Oca y Curridabat

En Puntarenas, los cortes abarcarán distintos cantones. En Golfito, se verán afectados los poblados de La Gamba y Avellan entre las 7 a. m. y la 1 p. m. por trabajos de mantenimiento.

En Corredores, la comunidad de Darizara y la ciudadela Triunfo quedarán sin servicio eléctrico en el mismo horario, debido al reemplazo de un poste dañado.

En Coto Brus, los sectores de Pueblo Nuevo, Santa Marta, San Isidro y Barranquilla no tendrán electricidad entre las 7 a. m. y la 1 p. m., ya que se reubicarán postes y se harán podas preventivas de árboles. Mientras tanto, en Quepos, los vecinos de Damas, en el sector de Cosechas Marinas, estarán sin servicio de 8 a. m. a 2 p. m. por la reubicación de una línea eléctrica.

En San José, los cortes se concentrarán en Pérez Zeledón. Los poblados de Santiago y Barrio Piedra Dura permanecerán sin electricidad entre las 8 a. m. y la 1 p. m., pues se ejecutarán trabajos de reubicación de postes.

Para conocer más detalles sobre cortes programados, horarios específicos por sector o cambios de última hora, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

LEA MÁS: Conozca estas siete opciones de cursos que el INA impartirá: así puede inscribirse

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.