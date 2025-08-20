Cortes de luz programados para este jueves afectarán Uruca, Montes de Oca y Curridabat

Cortes de luz por trabajos de mantenimiento y traslado de acometidas impactarán Uruca, La Granja y Sánchez. Foto: Rafael Pacheco Granados

Los usuarios de los distritos de Uruca, Montes de Oca y Curridabat enfrentarán cortes de luz el jueves 21 de agosto debido a distintos trabajos que llevará a cabo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en estas zonas.

En Uruca, la interrupción eléctrica está prevista entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. por mantenimiento preventivo.

El corte abarcará el sector que va del Megasuper hacia el este 100 metros hasta Dennis y 500 metros al noreste hasta el grupo ADAO, incluyendo casas de habitación y puntos de referencia como Hotel Irazú, Subway, Restaurante La Gallera, Trayma S. A., Gold’s Gym y Más Salud Slim Clinic.

Por su parte, en barrio La Granja de Montes de Oca, el corte se debe al traslado de acometidas y será de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Las zonas afectadas se extienden desde el bufete Azofeifa y Asociados 320 metros al oeste sobre avenida 18 hasta el comercio Eco-Market, incluyendo parcialmente calles 57, 59, 61 y 61A, y también desde Kaleidoscopio Producciones 320 metros al norte hasta el costado este del IAFA, incluyendo parcialmente avenida 16 y calle 67.

Entre los puntos de interés que quedarán sin servicio eléctrico están: Pane Lang, Soporte Médico, Salesiano Don Bosco, Apartamentos AVA, Patronato Nacional de la Infancia.

En Sánchez de Curridabat, el corte será de 8 a. m. a 4 p. m. y afectará las instalaciones completas de Hacienda Navarro, en el marco de un operativo de mantenimiento preventivo programado.

Para más información sobre suspensiones programadas, consulte: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

