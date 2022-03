Siluetas en Parque Central recordarán durante tres meses a víctimas de feminicidios

15 siluetas femeninas de tamaño real fueron colocadas este miércoles en el Parque Central de San José, y permanecerán allí durante tres meses para simbolizar a las mujeres asesinadas por feminicidio en el 2021.

Las figuras representan a las víctimas del año pasado, pero incluyen además referencias sobre la vida de mujeres asesinadas en años anteriores, escritas por sus familiares.

Casos que impactaron al país como el de Luany Salazar, Allison Bonilla, Natali Madriz y más recientemente María Fernanda Quesada dieron pie a esta iniciativa llamada “Las que ya no están”, promovida por el Ministerio de Justicia, la Municipalidad de San José y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, entre 2007 y 2021 hubo 400 feminicidios en Costa Rica.

Los feminicidios entre 2007 y 2021 alcanzaron las 400 víctimas. Foto cortesía Karol Madriz.

Al Parque Central se presentaron familiares de algunas de estas víctimas para recordarlas, pero también para pedir justicia por los casos que aún siguen sin resolver.

Esa es la situación de Karol Madriz, hermana de Natali Madriz, hallada en una bolsa plástica el 19 de junio del 2019 en las afueras de un supermercado en San Pedro de Montes de Oca, San José.

Los sospechosos son un estudiante de periodismo apellidado Bolaños Cruz, quien fue arrestado pero ahora cumple medidas cautelares alternativas a la prisión, y otro hombre de apellidos Ramírez Campos, de nacionalidad salvadoreña, quien habría huido del país por la frontera norte.

Natali Isabel Madriz Chinchilla fue asesinada el 19 de junio del 2019 en circunstancias aún investigadas por las autoridades. Foto cortesía Karol Madriz.

Las siluetas estarán tres meses en el Parque Central de San José. Foto cortesía Karol Madriz.

“En lo que va del año ya van dos femicidios, cosa que no me sorprende ya que soy consciente de que el sistema es inoperante, negligente, que efectivamente hay un efecto retardado del accionar del sistema y no hablo solo del caso de mi hermana Naty, sino de todos los femicidios”, declaró Madriz.

El ambiente fue bastante emotivo, describió Madriz, más que todo para ella al ver a su hermana en la silueta. Además, recordó que el impacto de un feminicidio alcanza también la salud mental de las familias y personas cercanas a las víctimas.

“No vamos a parar hasta hacer justicia y tocaremos puertas y haremos lo que se tenga que hacer para que estos casos que aún faltan de alcanzar justicia no queden impunes, por ejemplo la vida de mi hermana que fue violentada, que no quede sin ningún tipo de acción y seguiremos a favor del activismo y los derechos humanos”, señaló.

Asimismo, añadió que la investigación judicial por el asesinato de su hermana ha empezado a avanzar recientemente después de casi dos años sin encontrar respuestas, gracias a la presión de la abogada que asumió el caso, Angie Arce.

“Estamos esperanzados con que el proceso en los próximos meses logre dar el avance esperado y encontremos justicia”, manifestó Madriz.

En la actividad de este miércoles también acudieron Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz; Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu); José Vicente Troya Rodríguez, representante residente del PNUD en Costa Rica y Paula Vargas Ramírez, alcaldesa a.i. de la Municipalidad de San José.

“Es una reflexión para recordar que estas mujeres siguen presentes en nuestros compromisos institucionales, una reflexión para la sociedad costarricense en aquellos actos violentos que tienen que ser frenados, cualquiera que sea la naturaleza. También es un acto para solicitarle a la Asamblea Legislativa que nos apoye para que familias, hijos e hijas y personas cercanas puedan contar con una reparación de parte del Estado”, declaró Marcela Guerrero.