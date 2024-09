OIJ declara desaparecido a piloto que familia dio por muerto en frontera Honduras - Guatemala

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incluyó en su lista de personas desaparecidas a Erick Carballo Rivera, un joven piloto oriundo de Chacarita, Puntarenas, quien fue dado por muerto por amigos y familiares tras un supuesto accidente aéreo en la frontera entre Honduras y Guatemala, a finales de agosto.

De acuerdo con la publicación oficial del OIJ, Carballo, de 27 años, fue visto por última vez el pasado 29 de agosto en Golfito, Puntarenas, y fue reportado como desaparecido el 6 de setiembre. Sin embargo, esta información es totalmente contradictoria con los primeros reportes de los allegados y que nunca fueron confirmados por autoridades policiales.

Diversas publicaciones, incluidas algunas realizadas por una escuela de aviación, indicaban a finales de agosto que Carballo había fallecido en un accidente aéreo mientras volaba hacia México, afirmando que la aeronave se había siniestrado. No obstante, ninguna autoridad de aviación centroamericana reportó tal accidente.

Este jueves, el OIJ publicó la fotografía de Erick Carballo en su perfil de Facebook para pedir informes sobre su paradero.

En aquel momento, el padre del muchacho, quien tiene el mismo nombre, escribió en su cuenta de Facebook: ”Como cabeza de la familia Carballo Rivera, les externo este gran dolor que vino a acompañarnos no sé durante cuánto tiempo y que, con la ayuda de Dios, únicamente lograremos sacar de nuestros corazones. Gracias a todos por su apoyo; nuestro Padre Celestial se los recompensará en su tiempo”, publicó Carballo.

Sin confirmación de Guatemala

Marco Castillo, director de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Costa Rica, declaró el pasado 2 de setiembre a La Nación que no existen reportes asociados al caso. “Hablé directamente con mi colega de Guatemala y lo que me informó fue que no tenía ningún accidente registrado”, señaló Castillo.

Lo último que pudo verificar Aviación Civil de Costa Rica es que Carballo realizó un vuelo en una avioneta Cessna Centurion C210, con matrícula mexicana XB PNT, desde Pavas y hasta Golfito, a finales del mes pasado. Según Castillo, “esa aeronave hizo varios vuelos locales en Liberia, Tamarindo, Pavas, Quepos, Tambor y Aranjuez. El 28 de agosto hizo el vuelo Pavas-Golfito, es lo último que tenemos registrado”.

Una página dedicada a noticias de aviación en Guatemala, identificada como Ala Rotativa, también se refirió al supuesto incidente. No obstante, agregó que no había registros de un accidente en el que estuviera involucrada una aeronave con esa matrícula. “En la aviación todo lleva un registro, y en las bases de datos de percances aéreos no existe ese accidente”, acotaron.

Al cierre de esta nota, La Nación intentó obtener una respuesta del OIJ sobre las razones para abrir una investigación en un caso que, aparentemente, se habría generado fuera del país, pero la consulta sigue en trámite. También se intentó conversar con el padre del joven, pero tampoco se obtuvo una respuesta.