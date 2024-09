Aviación Civil no investigará muerte de piloto tico a falta de registro de accidente en Guatemala

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) no abrirá ninguna investigación por la muerte del piloto costarricense Erick Carballo Rivera, de 27 años, fallecido la semana pasada en un siniestro que habría ocurrido en un sitio no precisado, en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Marco Castillo, director general de esa dependencia, dijo que no puede abrirse una pesquisa porque no hay informes asociados al caso. “Yo hablé directamente con mi colega de Guatemala y lo que me informó fue que no tenía ningún accidente registrado”, señaló Castillo.

La muerte de este joven trascendió el pasado domingo en publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, el Instituto de Formación Aeronáutica comunicó a través de sus redes sociales que el joven tuvo un accidente en un vuelo que salió de Honduras con destino a México y que “unas ráfagas de viento desestabilizaron la aeronave y cayó”.

Los familiares y amigos del muchacho, oriundo de Chacarita, en Puntarenas, también lamentaron la pérdida. No obstante, no trascendieron detalles del siniestro, ni hay registro del mismo en otros medios centroamericanos.

Erick Carballo, piloto costarricense, falleció en accidente aéreo el fin de semana. (Foto: tomada de redes sociales)

Marco Castillo explicó que la inexistencia de un reporte del accidente inhabilita a Costa Rica para participar en una investigación. Asimismo, aclaró que, para poder participar, la aeronave tendría que ser de matrícula TI (tango - india), que especifica que una aeronave es de Costa Rica.

“No es una aeronave matrícula TI; por Anexo 13, podríamos participar en una investigación si la aeronave fuera de matrícula TI”, acotó el director general de la DGAC.

Mensajes de despedida

Aunque las autoridades guatemaltecas no han informado sobre el siniestro, en los perfiles de redes sociales amigos y familiares del joven escribieron sentidos mensajes de despedida.

“Como cabeza de la familia Carballo Rivera, les externo este gran dolor que vino a acompañarnos no sé durante cuánto tiempo y que, con la ayuda de Dios, únicamente lograremos sacar de nuestros corazones. Gracias a todos por su apoyo; nuestro Padre Celestial se los recompensará en su tiempo”, publicó Erick Carballo, padre del joven.

La Nación conversó con el padre del joven vía telefónica; sin embargo, dijo que de momento prefiere no referirse, pues perder a un hijo “es un dolor indescriptible y doloroso”, y de momento van a enfocarse en “sobrellevar la pérdida”.

María Palma, amiga del fallecido, señaló que lo recordará como un joven educado y apasionado por los estudios.

“Siéntanse siempre orgullosos de saber que Erick logró su ansiado sueño, por el que muchas veces lo vi estudiar, el que con pasión me explicó cada vez que nos encontramos, todo lo que había ido aprendiendo para llegar a ser piloto. A quien muchos admiramos desde antes, por entregarse así a su meta”, escribió Palma.