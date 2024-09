Estafa de $10 millones afecta a futbolistas y exjugadores de Primera División

Un fallido negocio de importación de repuestos de vehículos habría dejado pérdidas cercanas a los $10 millones (¢5.130 millones), que afecta a unas 100 personas, entre ellas 20 futbolistas activos y retirados de la Primera División.

Por estos hechos, un hombre de apellido Aguilar es investigado por el delito de estafa dentro del expediente 24-000766-0283-PE en la Fiscalía de Pavas, según confirmó a La Nación el Ministerio Público y lo divulgó el medio Noticias Red Digital.

Uno de los afectados, quien es un jugador que milita en el extranjero, contó a La Nación que él se involucró en el negocio en el 2021, cuando le ofrecieron intereses muy atractivos a cambio de sus inversiones. Dice que empezó con ¢1 millón al mes, pero al ver que recibía los pagos puntuales, empezó a meter más dinero.

Al parecer, el sospechoso, de 37 años, trabajaba directamente con aseguradoras. Cuando había un choque, la aseguradora contactaba a Aguilar para que él importara los repuestos, pues tenía más facilidad que otros talleres. En apariencia, él le daba una cotización a la aseguradora, en la que incluía su ganancia y la de los inversionistas, que recibían un interés de 5,5% mensual sobre el capital que habían invertido.

“Ese era el punto principal de la inversión, después fui con ¢2 millones y al final más de $70.000 (¢36 millones al tipo de cambio actual), yo no puse todos los ahorros de la vida como otros compas, el punto es que todo se cumplió muy bien. Cuando usted daba su plata, él le daba dos o tres contratos, uno de garantía mobiliaria, te justificaba que esa plata se iba a usar para compra de repuestos y le daban la garantía mobiliaria, que respondía por la orden de repuestos que iba a comprar”, detalló la víctima bajo condición de anonimato.

Con las ganancias de esas inversiones, Aguilar habría abierto un taller en Heredia con el que se suponía iba a ganar aún más dinero; sin embargo, a partir de allí todo se cayó.

“Hace tres meses hubo unas órdenes rápidas porque había una orden de más de $1 millón de una aseguradora para unos repuestos de carros chinos. Aguilar quería agarrar esa orden y ocupaba ese dinero para poder traer los repuestos, ese mes ellos estaban prometiendo no un 5%, sino un 12% de interés solo por ese mes para cumplir con esa orden”, explicó.

En apariencia, ese ofrecimiento fue una “cortina de humo” para pagar las órdenes de repuestos, pues presumen que Aguilar se había quedado sin dinero, y a partir de ese mes empezaron a faltar los pagos. Este jugador asegura que no invirtió todo su capital en este negocio, porque sabía que no era seguro “poner todos los huevos en una misma canasta”. No obstante, cree que muchas personas caen en este tipo de ofertas millonarias, porque en Costa Rica hay muy poca educación financiera que ayude a discernir los riesgos.

Solo como ejemplo, mientras este negocio de los repuestos ofrecía entre 5% y 12% mensual sobre la inversión, una entidad financiera ofrece rendimientos de entre 4,75% y 6,4% anual para los certificados de depósito a plazo.

Según denunció este afectado, luego de que cesaron los pagos mensuales, el rastro de Aguilar, quien es casado y oriundo de Heredia, se perdió.

No se presentaba como negocio piramidal

Otro futbolista retirado, entrevistado por La Nación, relató que otro exdeportista les presentó a Aguilar, y él les argumentó que no se trataba de un negocio piramidal, pues cada quien ganaba con lo que invertía y no por reclutar a más inversionistas. Este exfutbolista, quien también pidió que no se divulgara su nombre, contó que al ver el retorno que le dejaba este negocio, vio una oportunidad para retirarse del fútbol.

Sin embargo, hace tres meses dejó de recibir los rendimientos y sabe que todo lo invertido se perdió.

Relató que conoce el caso de otro exjugador que incluso sacó dos préstamos para invertirlos en ese negocio, pero luego Aguilar se esfumó. “Ese mae quedó con dos préstamos, más el de la casa y sin brete”, relató.

Además, en ese entorno familiar también resultaron afectadas tres personas, que decidieron invertir cuando vieron que, inicialmente, el negocio ofrecía buenos rendimientos. Ese exjugador, relató la fuente, ahora está trabajando en lo que puede para poder responder por sus deudas y es consciente de que nunca recuperará la inversión.

Según la Fiscalía, solo tres personas han denunciado por el delito de estafa, número que podría subir pues el abogado Zudik Hernández Routman afirmó a ese medio que representa a cuatro víctimas, ninguna de ellas futbolista. El abogado agregó que habría cerca de 100 personas afectadas.

Hernández señaló que el expediente se abrió hace menos de un mes, por lo que apenas están pidiendo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que se estudien los contratos y se abran las cuentas bancarias. Además, cuestionó que el Banco de Costa Rica (BCR) no interviniera al percibir que la sociedad de Aguilar estaba recibiendo altos montos de dinero con tanta frecuencia, sin verificar sobre el origen de esos fondos.