“El resultado (de la alcoholemia) no se podrá brindar, debido a que la persona imputada presentó una gestión para que se mantenga en reserva esa información, por lo que, mientras no se resuelva esa solicitud, no podrá definirse si los datos pueden o no brindarse”, informó la institución mediante su oficina de prensa, el 2 de diciembre del 2019.