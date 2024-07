Caso Madre Patria: MOPT investiga presunto nexo entre viceministro y autobusero implicado en red de fraude

Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes, confirmó que abrirán una investigación al viceministro de Transporte y Seguridad Vial, Carlos Ávila, luego de que, al parecer, fuera mencionado en una conversación telefónica de un grupo sospechoso de cometer fraudes registrales y legitimar capitales con empresas de transporte público, en el caso Madre Patria.

En el expediente 22-0050180042-PE, del cual este medio tiene copia, se menciona que este grupo tenía vínculos con funcionarios del Consejo de Transporte Público (CTP), quienes, presuntamente, recibían efectivo, favores y otro tipo de dádivas a cambio de favorecer a ciertas compañías autobuseras, utilizadas como mampara para lavar dinero. Entre otros beneficios, los miembros de la banda se garantizaban nuevas concesiones de rutas, agilizaban trámites, obtenían permisos y evitaban pagos.

El expediente menciona que las empresas vinculadas a la banda serían Autotransportes Barrio San José, Autotransportes Tambor, Viajabus, García Gómez e Hijos, y la ruta 668, entre otras.

En una de las llamadas telefónicas que aparecen en el expediente, se registra una conversación en la que un hombre de apellido Herrera, quien figuraba como gerente autobusero, le confiesa a otro sujeto de apellido Miranda, alias “Huevo”, que gozaba de beneficios por parte del viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La llamada fue grabada a las 11:42 a.m. del 16 de agosto del 2023. En aquella época, Ávila ya era viceministro.

“Los documentos me los hace el vice a mí y yo se los llevo al ministro, todo lo llevo yo ya en hoja hecho y el ministro me dice: mae esto yo lo tengo, esto nosotros lo hemos movido, yo le digo, ‘yo sé porque mi asesor me lo hace, mi asesor sabe que ustedes esto lo tienen pegado’”, aseveró Herrera.

De acuerdo con el análisis de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre esa conversación, la supuesta ayuda del viceministro es “para evitar que (los documentos) sean rechazados” y poder seguir operando con normalidad.

Mauricio Batalla, ministro del MOPT, sostuvo que confían en la probidad de su viceministro, Carlos Ávila.

El titular del MOPT confirmó que Carlos Ávila se reunió una vez con alguno de los sujetos que hoy son investigados en el caso Madre Patria. Agregó que ese tipo de reuniones, cuando ocurren, se desarrollan con un asesor legal que los acompaña.

“Parece que el día de hoy se le está pidiendo a la auditoría del MOPT que haga una revisión de lo que él nos ha expresado, Técnicamente que una vez se reunió con una empresa que había pedido una audiencia. Que haga la auditoría en términos de correos electrónicos, y a quién ha recibido don Carlos. Hasta el momento tiene el apoyo tanto de la Presidencia, como del MOPT esperando poder entregarle un informe al Presidente de la República”, explicó Batalla

“Quiero subrayarlo, confiamos en la probidad de don Carlos”, resaltó el ministro el miércoles pasado tras Consejo de Gobierno.

Ávila fue nombrado como viceministro desde febrero del 2023. Según su currículo es licenciado en Derecho, con más de 20 años de experiencia en el sector público, principalmente en áreas relacionadas al transporte público.

Fue representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad y asesor legal en la Procuraduría General de la República. También, fue asesor legal en la Dirección de Control de Drogas, del Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía y en la Dirección de Desarrollo Institucional. Además, trabajó en la Procuraduría General de la República y en el Ministerio de Justicia y Paz.

