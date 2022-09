Caso de María Luisa Cedeño: Valoración psiquiátrica de Harry Bodaan se hará el 7 de setiembre

La Sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ubicada en San Joaquín de Flores, programó para el próximo miércoles 7 de setiembre, a las 7:30 a. m., la cita para que el empresario Harry Jacobus Bodaan, uno de los tres sospechosos del crimen de María Luisa Cedeño Quesada, sea sometido a una valoración que permita determinar si cuenta con las capacidades cognitivas y volitivas para afrontar el juicio.

El análisis se hará ante una orden del Tribunal Penal de Quepos (Puntarenas), que después de recibir una petición de Hugo Navas Vargas, defensor de Bodaan, conoció la posición del Ministerio Público y de los abogados de la familia de la víctima este jueves, día en que estaba programado el comienzo del debate en los Tribunales de Goicoechea (Segundo Circuito Judicial) por motivos de espacio y seguridad.

En el documento donde se informa de la cita del empresario, del cual La Nación tiene copia, se precisa que el hombre podrá acudir acompañado por la intérprete Waizaaan Hin Herrera, mientras que a Navas se le pide presentar “copia de los expedientes u hojas de atención médica de cualquier centro de salud donde haya sido atendido el señor Bodaan antes de la fecha de la valoración”.

Así las cosas, aunque se agendó para el próximo lunes, a las 8 a. m., el inicio formal del contradictorio, pues se esperaba que para ese momento ya se tuviera un dictamen forense, ahora será hasta finales de la semana siguiente que puedan conocerse los resultados de la pericia y, a partir de eso, decidir si Bodaan puede afrontar las audiencias sin problema o, de lo contrario, debe ser separado de la causa.

Navas había explicado que en ocasiones él le detalla a su cliente parte del proceso y a los minutos el hombre, de 72 años, le consulta lo mismo o no le comprende lo que ocurre, por lo que considera que lo óptimo es determinar si su estado mental es el adecuado para hacer frente a los hechos.

“Tiene parkinson (Bodaan) y sabemos que esto es progresivo y afecta varios órganos, entre estos el cerebro, entonces, en cuestión de la estrategia de defensa no entiende lo que le estoy diciendo, por lo cual, para no caer en indefensión en el momento en el que va a declarar, solicito que se le haga una valoración”, explicó Navas, quien negó que esto sea una estrategia para atrasar el proceso, ya que “en este horrendo crimen yo no voy a solapar nada, si estoy aquí es porque confío en la inocencia de él”.

La intérprete Waizaaan Hin Herrera podrá acompañar a Harry Bodaan a su valoración en la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense. (Lilly Arce Robles.)

Posiciones

Ante la petición del defensor, los representantes del Ministerio Público, Edgar Ramírez Villalobos y Grettel Rosales Hidalgo, inicialmente no estuvieron de acuerdo, pero al saber que se trataba de una suspensión corta, se mostraron tranquilos.

Por su parte, los abogados querellantes, Alfonso Ruiz Ugalde, Juan Marcos Rivero Sánchez y Alberto Delgado Artavia, tuvieron una posición distinta y desde el principio estuvieron de acuerdo en la necesidad de hacer valoración.

“No podemos obviar que existe una incapacidad sobrevenida, si bien es cierto no se ha justificado de esa forma, sí creo que hemos sido testigos del deterioro evidente en la salud física de don Harry. A pesar de que sostenemos pieza acusatoria en su contra sí quisiéramos, por transparencia para el proceso y para asegurar un resultado absolutamente objetivo, que se pueda realizar la valoración, porque creo que este es un debate muy amplio y extenso como para apresurar el inicio ante una circunstancia que podría presumir que la condición de don Harry es buena, lo hemos visto en las audiencias, pero yo no soy especialista para poder decir sí al día de hoy su capacidad cognitiva y volitiva está absolutamente vigente para comprender los alcances de este proceso y a futuro podría complicar el resultado en alzada”, explicó Ruiz.

El licenciado querellante agregó que si los exámenes acreditan la incapacidad de Bodaan, ya se seguirá otro tipo de proceso, para que los otros dos imputados, un administrador de empresas, de apellidos Miranda Izquierdo, y un bailarín, apellidado Herrera Martínez, sí sean juzgados con normalidad por los hechos.

Caso de María Luisa Cedeño: Fiscalía presenta acusación contra tres sospechosos

María Luisa Cedeño, fue asesinada en el mismo hotel donde disfrutaba de unas vacaciones en Manuel Antonio. Foto: Cortesia de la familia

Los hechos

Cedeño Quesada, de 43 años y quien era jefa del Servicio de Anestesiología y Recuperación del Hospital Cima, en Escazú (San José), fue hallada sin vida en el hotel La Mansion Inn, donde se encontraba de vacaciones. Su cuerpo estaba dentro de la habitación 21 envuelto en una cobija, ensangrentado y con varios golpes.

El hecho trascendió el 21 de julio del 2020, al día siguiente del crimen. Ese día quedó detenido Herrera, quien era empleado del hospedaje. Al momento del arresto, los policías le observaron rasguños en su cuerpo, uno de varios elementos claves para su captura.

Cinco días después quedó detenido Miranda, quien se hospedaba en el hotel, y luego el empresario Bodaan, a quien se le vinculó por unos mordiscos que tenía la víctima en la mejilla y el antebrazo. Todos ellos descuentan prisión preventiva en la actualidad.

La investigación del hecho se agrupa dentro de la causa 20–002345–0345–PE.

