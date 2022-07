Caso de avioneta narco estrellada en Nandayure va a juicio

Caída de avioneta ocurrió en setiembre de 2019, dos personas fallecieron dentro de la aeronave. Foto: Cortesía MSP.

Dos hombres de apellidos Álvarez Valverde y Rodríguez González enfrentarán la justicia el próximo 18 de julio en los Tribunales de Nicoya, como sospechosos de participar en una operación ligada al tráfico internacional de drogas. Su detención se realizó en enero de 2020 luego de un allanamiento realizado en sus casas.

El hecho con el que se les vincula ocurrió en setiembre de 2019, luego de que, en apariencia, una avioneta que transportaba droga se estrelló en Nandayure, Guanacaste y murieron dos personas. Producto del suceso, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) se presentaron al lugar, donde encontraron otras seis personas a bordo de un vehículo.

Los agentes se dirigían al sitio del accidente aéreo, pero en su recorrido se encontraron con un automotor que circulaba a alta velocidad cerca del punto donde se desplomó la aeronave. De inmediato, le dieron la orden de alto, mas los ocupantes del auto siguieron; incluso, hubo un intercambio de balazos, según detallaron jerarcas policiales.

Luego de unos cuatro kilómetros de persecución, el carro en fuga se volcó cerca del poblado de Juan de León, en Lepanto de Puntarenas; donde fallecieron cuatro de los seis ocupantes. En ese momento, aparentemente Álvarez huyó del sitio con otro hombre.

“Las seis personas que estaban dentro del vehículo, según la información preliminar, presentan impactos de bala y adicionalmente dentro del automotor se localizó un revólver calibre 22″, dijo Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuando sucedieron los hechos.

Por tanto, según informaron las autoridades, la participación de Rodríguez consistió en limpiar la pista de aterrizaje para que las personas que venían en la avioneta lograran llegar al destino.

Operación narco con sangriento final

Agentes policiales manejaron la hipótesis de que la avioneta llegó a cargar droga y por sobrepeso no pudo ganar la altura necesaria, por lo que se estrelló contra las copas de unos árboles, cayó y se incendió.

El entonces ministro de Seguridad en 2019, Michael Soto, explicó en una conferencia de prensa que la pista de donde habría despegado la avioneta estaba formalmente inscrita.

Afirmó, en ese momento, que no se podría relacionar a la empresa con este hecho, pues muchas veces las organizaciones del narcotráfico usan pistas de firmas privadas para el trasiego de droga, sin conocimiento de los propietarios.

“Es una empresa conocida en la zona que pareciera no tiene ningún vínculo, ni tampoco tenemos reportes de que haya sido utilizada para esos fines en el pasado. Ha habido pistas cercanas que inclusive se han inhabilitado, pero esta en particular no la tenemos vinculada con ninguna circunstancia”, sostuvo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a dos de los fallecidos como Luis Gerardo González Chacón, de 33 años, oriundo de Nicoya y vecino de Lepanto, así como a Sebastián Aristides Mojarret Solís, de 50 años, también costarricense.

Desde enero de 2020, tanto Álvarez como Rodríguez descuentan prisión preventiva; durante su aprehensión, se decomisó evidencia como recortes de periódico sobre las notas que salieron en esos días referentes al hecho.