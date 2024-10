Abuela de Keibril dice haberse enterado que hija de 12 años estaba embarazada por comentario de vecina

La abuela de la bebé Keibril Amador afirmó haberse enterado de que su hija de 12 años estaba embarazada de la infante debido a “una hablada” de una vecina. Así lo declaró, este miércoles, en el arranque del juicio en contra de su expareja Hugo Casasola Salas por la sustracción de la pequeña.

“Ella (la vecina) hizo un comentario que le parecía que tenía una pancita de embarazada y yo no le creí, porque ella comía mucho y yo le dije ‘cómo se le ocurre decir eso si es una niña’. Entonces ahí empezó”, aseveró Fabiola Amador durante su declaración.

“El caso es que pasaron los días. Yo iba a cumplir años y le pregunté a ella (su hija) que me dijera la verdad, si estaba embarazada (...). Le dije que su mayor regalo era que me dijera la verdad, y ella me dijo la verdad, que estaba embarazada”, manifestó.

Sostuvo que su hija le comentó que su estado era producto de una relación con otro niño de la escuela. La testigo indicó que no fue de inmediato al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) porque era Semana Santa y que pensó ir el lunes siguiente del Domingo Santo.

“Yo iba a poner una denuncia, pero alguien se adelantó a ponerme la denuncia. Yo era muy ignorante y no sabía que había un PANI 24/7. Eso era un jueves y el PANI llegó un sábado”, explicó.

Detalló que los funcionarios del Patronato entrevistaron primero a la niña y luego a ella. Después de eso, le indicaron que debía llevar a su hija al hospital al lunes siguiente para que le realizaran exámenes. Asegura que ahí fue cuando se dio cuenta de que “tenía seis meses de embarazo”.

Fabiola Amador (primera de derecha a izquierda) declaró este miércoles como testigo en el jucio por la sustracción de su nieta, Keibril García Amador.

Luego de las investigaciones, las autoridades determinaron que Casasola era el padre biológico de Keibril. Debido a esto, él ahora enfrenta cargos por la desaparición de la bebé de 9 meses y tres delitos de violación en perjuicio de la madre de la niña en los Tribunales de Cartago.

El abogado de Fabiola Amador, Bryan Muñoz Fernández, confirmó este miércoles que su clienta está siendo investigada “por abuso de patria potestad” en el cantón de Desamparados, debido a una declaración hecha por la menor afectada ante las autoridades judiciales.

“Hice ver a la Fiscalía que, con base en esos hechos, ella debería abstenerse de dar su declaración, ya que lo que se ventile en este juicio podría ser utilizado en su contra en la causa de Desamparados”, indicó el jurista.

También mencionó que la abogada del sospechoso considera a Fabiola como una “testigo cómplice” en el caso. Esta postura abre interrogantes sobre el papel que podría desempeñar la mujer en los dos procesos judiciales.

En cuanto a la causa abierta en Desamparados, Muñoz señaló que la abuela de Keibril no enfrenta medidas cautelares por el momento. “Todavía no se ha indicado el número de la causa, pero el caso está en fase de investigación”, concluyó el jurista.

A pesar de que el defensor pidió que no se le tomara la declaración a su clienta, el tribunal resolvió que no es una testigo sospechosa.

“El simple hecho de que exista una denuncia (contra doña Fabiola) no implica que el tribunal dé por sentado de que va a ser un asunto que va a llevar a juicio o se le va a acusar. No toda persona que es acusada, termina acusada”, explicó la jueza Magaly Hernández Solano, quien preside el tribunal.

Además de Hernández, el tribunal está conformado por los jueces Grettel Barahona Chaves y Henry Segura Hernández.

Delitos señalados a Hugo Casasola

El juicio contra Hugo Casasola Salas inició este 2 de octubre. A él se le juzga por la desaparición de Keibril y por las violaciones a su hijastra, madre de la bebé. Aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospecha que también mató a la infante, no hubo suficientes elementos probatorios, hasta ahora, para acusarlo por homicidio.

La fiscala Edith Morera Rodríguez hizo lectura de la acusación y explicó que en abril del 2022, Casasola tenía una relación sentimental con Fabiola, la mamá de la niña que dio a luz a Keibril y todos vivían en la misma casa. Eso le permitió al sujeto, en horas de la noche, agredir sexualmente a la menor de edad.

“En ese momento, el imputado Casasola Salas se aseguró que su compañera sentimental estuviera dormida y abordó a su hijastra, la persona menor de edad agraviada (sic). Una vez en el sitio Casasola Salas, sacando ventaja de adulto (sic), con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos tuvo acceso carnal (sic) con la persona menor de edad agraviada”, indicó.

Hugo Casasola es acusado por tres delitos de violación y sustracción de la bebé Keibril García Amador. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

La representante del Ministerio Público señaló que en otras dos ocasiones durante ese mismo año, el imputado cometió los mismos ilícitos que derivaron en el embarazo de la niña cuando tenía 12 años, aproximadamente. Keibril nació en julio del 2022.

Luego del nacimiento de Keibril, en febrero del 2023, el PANI recibió una denuncia anónima de un posible abuso de Casasola en perjuicio de la mamá de la bebé y por eso le notificaron al hombre que debía presentarse el 12 de abril de ese año con el fin de practicarle una prueba de ADN.

“Previo al 12 de abril el imputado ideó un plan delictivo para la sustracción de la persona menor de edad Keibril Amira García Amador”, agregó la acusación.

Así mismo, señala que Casasola intentó engañar a la mamá de Keibril para que le entregara a la bebé manipulando a la menor de 12 años diciéndole “que al confirmarse la paternidad, su mamá, él y ella misma (la madre de Keibril) irían a prisión”, por lo que si ella se la entregaba, él se la entregaría a unos amigos que vivían en el exterior “por un tiempo suficiente, hasta que ella cumpliera la mayoría de edad y los tres conformarían una familia”.

La acusación agrega que la menor creyó en las falsas promesas del imputado y aceptó entregarle su hija al imputado. El 9 de abril del 2023, en Mata de Guineo de Cervantes, en el cantón de Alvarado, provincia de Cartago, el imputado habría sustraído a la bebé a las 11:13 a. m.