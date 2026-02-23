Sucesos

Joven que mató a su madre en Hatillo podría ser inimputable: ¿cómo se juzgan estos casos?

El muchacho tenía una enfermedad mental y se encuentra internado en un centro especializado en este tipo de diagnósticos

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Rocío Arias fue asesinada por su propio hijo en una vivienda en Hatillo.
Rocío Arias fue asesinada por su propio hijo en una vivienda en Hatillo. (Facebook/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InimputablefemicidioRocío Arias
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.