Joven de 31 años cae por asesinato de hombre cerca de colegio en Alajuelita

Tras un allanamiento de la sección de Homicidios del OIJ, fue detenido un hombre de 31 años de apellido Acuña, sospechoso de asesinar a un joven de 29 años en el precario Juan Pablo II en Alajuelita.

Un hombre de 31 años fue detenido por agentes judiciales pocas horas después de que presuntamente cometiera un asesinato en Alajuelita, al sur de San José.

El hecho ocurrió la noche del martes 7 de octubre en el precario Juan Pablo II, que se ubica a menos de 200 metros del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuelita, en el centro de ese cantón.

El fallecido fue identificado como Jefferson Gutiérrez Canales, de 29 años, quien recibió heridas por arma de fuego en el tórax, el abdomen y la cabeza, según el reporte preliminar.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo del ofendido quedó en vía pública y tras una rápida investigación se logró identificar a un hombre de apellido Acuña como el posible autor del crimen, por lo que fue detenido un día después de los hechos.

La mañana de este jueves, agentes de la sección de Homicidios allanaron la casa del imputado, en el centro de Alajuelita, para ubicar evidencias que permitan acreditar al sospechoso la autoría del asesinato.

En la misma diligencia fue detenido un hermano de Acuña, de 21 años, por el delito de portación ilegal de arma permitida.

Días violentos

Durante este jueves ocurrieron otras dos muertes violentas, una en Carrandí de Matina en Limón, donde un hombre fue atacado de múltiples disparos mientras estaba en su vehículo.

Otro hecho sucedió a escasos metros de una escuela en La Guaira de Guácimo, también en la zona del Caribe, donde dos mujeres tuvieron una discusión y una de ellas atacó a la víctima con un arma blanca.

Datos de la Policía Judicial detallan que la fecha han ocurrido en todo el país 678 homicidios, ocho casos más comparado con el mismo periodo del año pasado.

La mayoría de los homicidios (445), están relacionados con ajuste de cuentas o venganzas y son cometidos en gran proporción (540 casos), con armas de fuego.