Joven de 31 años cae por asesinato de hombre cerca de colegio en Alajuelita

Hecho ocurrió la noche del martes en precario Juan Pablo II

Por Christian Montero
Tras un allanamiento de la sección de Homicidios del OIJ, fue detenido un joven de 21 años de apellido Acuña por portar de forma ilegal un arma permitida, uno de sus hermanos fue arrestado por el asesinato de un hombre en un precario de Alajuelita.
Tras un allanamiento de la sección de Homicidios del OIJ, fue detenido un hombre de 31 años de apellido Acuña, sospechoso de asesinar a un joven de 29 años en el precario Juan Pablo II en Alajuelita. (Foto/Foto: cortesía OIJ)







