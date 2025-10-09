Otro crimen a plena luz del día: hombre ejecutado dentro de su vehículo en Matina

El hombre fue hallado sin vida dentro de su vehículo, con impactos de bala en la mandíbula y en el pecho. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre fue asesinado a tiros a plena luz del día dentro de su vehículo en Carrandí, Matina, en la provincia de Limón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:20 a. m., cuando las autoridades recibieron la alerta de una balacera. Al llegar al lugar, la policía encontró un vehículo modelo Yaris con el conductor dentro, quien presentaba múltiples impactos de bala.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 9:34 a. m. y, al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre, aún no identificado, ya no presentaba signos de vida. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima presentaba impactos de bala en la mandíbula y el pecho.

El reporte preliminar indica que los presuntos atacantes viajaban a bordo del auto del ahora fallecido y, según testigos, en un momento el carro se detuvo, dos hombres descendieron y accionaron sus armas de fuego.

Posteriormente, los presuntos homicidas huyeron del sitio y se escondieron en un bananal en las cercanías.

Las autoridades encontraron dentro del vehículo al menos nueve casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acudieron al lugar para iniciar las pesquisas, esclarecer el móvil del crimen y dar con los sospechosos del ataque.

Al día de hoy, la Policía Judicial registra 678 homicidios, ocho más que en la misma fecha del año anterior. San José se mantiene como la provincia con la mayor cantidad de crímenes de este tipo (228), seguida por Limón, con 136.