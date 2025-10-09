Sucesos

Otro crimen a plena luz del día: hombre ejecutado dentro de su vehículo en Matina

Los hechos ocurrieron a eso de las 9 a. m. de este jueves

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Adolescente baleado en La Aurora de Alajuelita
El hombre fue hallado sin vida dentro de su vehículo, con impactos de bala en la mandíbula y en el pecho. (Imagen con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidioMatinaLimón
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.